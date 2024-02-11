Когда пониженная температура тела опасна для жизни? Объяснили врачи

Терапевт, кардиолог Дмитрий Долгушев и терапевт, пульмонолог Юлия Закиева рассказали, что температура зависит от того тепла, что тело получает извне, и того, что может создавать само. С возрастом температура может снижаться из-за замедления метаболизма и дефицита движения, но иногда она может падать и по другим причинам.

Их можно поделить на две категории :

не угрожают жизни (гипофункция щитовидной железы, патология надпочечников, различные анемии, перенесённые вирусные заболевания, дисфункции вегетативной нервной системы); опасные состояния (травматический шок, большая кровопотеря, диабетическая кома, тяжёлые поражения центральной нервной системы и прочее).

Основные причины низкой температуры тела

Астенический синдром (повышенная утомляемость, нарушение сна и перепады настроения, часто появляется из-за стресса, отравления, инфекционных заболеваний, болезней внутренних органов, чрезмерных физических нагрузок, жёстких диет).

(повышенная утомляемость, нарушение сна и перепады настроения, часто появляется из-за стресса, отравления, инфекционных заболеваний, болезней внутренних органов, чрезмерных физических нагрузок, жёстких диет). Переохлаждение .

. Анемия (резкое снижение гемоглобина, может произойти из-за внутреннего кровотечения по причине язвенной болезни, злокачественных опухолей, гастритов или болезней сердца).

(резкое снижение гемоглобина, может произойти из-за внутреннего кровотечения по причине язвенной болезни, злокачественных опухолей, гастритов или болезней сердца). Депрессия .

. Приём нейролептиков или снотворного .

. Диабет и гипогликемия (низкий уровень сахара в крови).

(низкий уровень сахара в крови). Гипотиреоз (нарушение работы щитовидной железы).

(нарушение работы щитовидной железы). Болезнь Аддисона (недостаточность надпочечников).

(недостаточность надпочечников). Поражение гипоталамуса (может возникнуть из-за вирусных инфекций, отравлений или травм).

(может возникнуть из-за вирусных инфекций, отравлений или травм). Спонтанная периодическая гипотермия .

. Интоксикация организма.

Гипотермию у себя заметить ещё можно, а вот ребёнок даже не знает, на что обращать внимание. Поэтому специалисты рассказывали, как понять, что карапуз замёрз, если сам он об этом не говорит или сказать не может.