Опубликовано 11 февраля 2024, 21:50
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Когда пониженная температура тела опасна для жизни? Объяснили врачи
Обычно в течение дня температура тела может варьироваться от 35,5 до 37,4 градусов и рандомно её может понижать всё что угодно. Однако если она держится долгое время ниже 35,8 градусов, то уже стоит бить тревогу. Терапевты Долгушев и Закиева рассказали, почему может упасть температура и когда это нужно срочно исправлять.
Терапевт, кардиолог Дмитрий Долгушев и терапевт, пульмонолог Юлия Закиева рассказали, что температура зависит от того тепла, что тело получает извне, и того, что может создавать само. С возрастом температура может снижаться из-за замедления метаболизма и дефицита движения, но иногда она может падать и по другим причинам.
Их можно поделить на две категории :
- не угрожают жизни (гипофункция щитовидной железы, патология надпочечников, различные анемии, перенесённые вирусные заболевания, дисфункции вегетативной нервной системы);
- опасные состояния (травматический шок, большая кровопотеря, диабетическая кома, тяжёлые поражения центральной нервной системы и прочее).
Основные причины низкой температуры тела
- Астенический синдром (повышенная утомляемость, нарушение сна и перепады настроения, часто появляется из-за стресса, отравления, инфекционных заболеваний, болезней внутренних органов, чрезмерных физических нагрузок, жёстких диет).
- Переохлаждение.
- Анемия (резкое снижение гемоглобина, может произойти из-за внутреннего кровотечения по причине язвенной болезни, злокачественных опухолей, гастритов или болезней сердца).
- Депрессия.
- Приём нейролептиков или снотворного.
- Диабет и гипогликемия (низкий уровень сахара в крови).
- Гипотиреоз (нарушение работы щитовидной железы).
- Болезнь Аддисона (недостаточность надпочечников).
- Поражение гипоталамуса (может возникнуть из-за вирусных инфекций, отравлений или травм).
- Спонтанная периодическая гипотермия.
- Интоксикация организма.
Гипотермию у себя заметить ещё можно, а вот ребёнок даже не знает, на что обращать внимание. Поэтому специалисты рассказывали, как понять, что карапуз замёрз, если сам он об этом не говорит или сказать не может.