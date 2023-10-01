Когда уже там зайка? Врач рассказала, что делать, если не получается забеременеть

По словам специалистки DocDeti & DocMed, сперва нужно определиться со сроками. Сколько нужно пытаться завести ребёнка, чтобы начать тревожиться?

Если женщина моложе 35 лет, а секс без предохранения происходит регулярно (2–3 раза в неделю), то тревожиться можно после 12 месяцев безуспешных попыток. Если женщина старше 35 лет, а все остальные условия — как и в пункте выше, то к врачу стоит обращаться уже через 6 месяцев попыток. Если во время планирования беременности выявились проблемы, осложняющие зачатие, например, отсутствие менструации у дамы и эякуляции — у кавалера.

Что проверяет врач?

Регулярность овуляции. Если цикл регулярный (21–35 день), то в 95% случаев овуляция есть. Если что — врач проверит её с помощью УЗИ, анализа мочи или крови на прогестерон.

Если цикл регулярный (21–35 день), то в 95% случаев овуляция есть. Если что — врач проверит её с помощью УЗИ, анализа мочи или крови на прогестерон. Проходимость маточных труб. Этот момент уточняют с помощью УЗИ, рентгенодиагностики или лапароскопии. Последний вариант встречается реже, но если уж пациентке делают операцию по какому-то показанию, то могут и проходимость маточных труб оценить.

Этот момент уточняют с помощью УЗИ, рентгенодиагностики или лапароскопии. Последний вариант встречается реже, но если уж пациентке делают операцию по какому-то показанию, то могут и проходимость маточных труб оценить. Фертильность спермы. Тут исследуют уже здоровье партнёра и его спермограмму. Для точного результата мужчине лучше воздерживаться 3–5 дней от секса и вредных привычек, а ещё не греть причинные места — в баню не ходить и попоподогрев в машине не включать.

Но оплодотворить яйцеклетку — это ещё полбеды, она же должна прикрепиться к стенке матки, а не абы где. Если шаттл пристыковался не на месте, то возникает внематочная беременность, которая грозит здоровью и жизни женщины. И скорую нужно вызывать сразу же, если заметите боли в животе, головокружение, тошноту и рвоту, кровянистые выделения и обмороки.