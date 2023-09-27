Колет как иголка. В чём причина полинейропатии и как её лечить

Причины полинейропатии: от стресса до рака

Патологию ещё называют «периферической полинейропатией» или «периферической нейропатией» (ПНП). При этом недуге у человека повреждаются периферические нервы. Особенность этих нервов в том, что они находятся за пределами головного и спинного мозга. Они передают сигналы между центральной нервной системой и различными органами. Также через них поступают сигналы в конечности — руки и ноги.

«Наиболее частыми причинами полинейропатии являются сахарный диабет и злоупотребление алкоголем», — сказала Александра Алёхина изданию «МедикФорум».

Ещё причинами полинейропатии могут быть другие болезни и болезненные состояния:

дефицит витамина B12 (например, после операции на желудке);

болезни почек и печени;

проблемы с щитовидной железой — гиперфункция щитовидки и др.;

подагра;

отравление ядами (мышьяком, свинцом);

воздействие химических растворителей (бензол, трихлорэтен, спирты);

некоторые инфекционные недуги— болезнь Лайма, дифтерия, ВИЧ и т. д.;

синдром Гийена — Барре (аутоиммунное заболевание);

болезнь Фабри (врождённая ошибка метаболизма);

рак — часто полинейропатия бывает одним из первых симптомов;

стресс.

Главные признаки полинейропатии

Чаще всего о поражении нервов говорят неприятные сенсорные ощущения в конечностях, сказала врач. Больной ощущает покалывания, колющую боль и онемение.

При диабетической полинейропатии у больного покалывает в ногах, а сами конечности немеют. «Синдром жжения ног» — тоже характерный признак поражения нерва у диабетиков.

То же самое наблюдается у больных алкогольной полинейропатией. Но у них ещё могут атрофироваться мышцы. У страдающих тяжёлой формой заболевания бывают зрачковые расстройства, парализует глазные мышцы.

Способы лечения полинейропатии

Если у больного хроническая прогрессирующая полинейропатия (диабетическая, алкогольная и др.), задача врача — ослабить боли и замедлить развитие заболевания. Как рассказали в «Инвитро», для лечения полинейропатий применяют препараты тиоктовой кислоты, витамины группы В, ангиопротекторы и препараты, улучшающие микроциркуляцию.

Но лечат не только лекарствами. Больной занимается лечебной физкультурой для поддержания тонуса мышц, ему делают массаж, проводят электростимуляцию и другие процедуры.