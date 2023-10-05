Комар укусил россиянина в нос и оставил там «подарочек». Доставать пришлось врачам
О чем-то безобидном принято говорить «как комариный укус», но после истории из Нижнего Новгорода эта фраза может заиграть новыми красками. Там местного жителя в нос укусил мелкий кровосос. Укушенное место долго чесалось, и в этом не было ничего необычного. Пока мужчина не почувствовал некое шевеление в носу. Это были отнюдь не сопли, а длиннющая нитевидная нематода. То есть червь.
Беда приключилась с 35-летним жителем Нижнего Новгорода. Как рассказал Ni Mash, поначалу место укуса выглядело как прыщ. В какой-то момент пострадавший начал чувствовать шевеление. Он принял единственно правильное решение — побежал к врачам.
Медики ему и объяснили, в чём дело. Оказалось, комар оставил мужику небольшой «подарочек» в виде паразитирующего червя. Видимо, насекомому не по вкусу пришлась кровь нижегородца, и он решил подленько отомстить.
Пришлось делать операцию, чтобы достать из носа заложенную «мину». Всё прошло успешно, и пациент пошёл на поправку. И кажется, теперь он установит в квартире два фумигатора.
Если вас тоже недавно укусил маленький кровосос, не расчёсывайте место укуса. Так можно легко занести инфекцию, ведь вы же не моете руки перед почёсыванием. Как можно снять зуд — узнайте здесь.