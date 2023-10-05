Комар укусил россиянина в нос и оставил там «подарочек». Доставать пришлось врачам

Беда приключилась с 35-летним жителем Нижнего Новгорода. Как рассказал Ni Mash, поначалу место укуса выглядело как прыщ. В какой-то момент пострадавший начал чувствовать шевеление. Он принял единственно правильное решение — побежал к врачам.

Медики ему и объяснили, в чём дело. Оказалось, комар оставил мужику небольшой «подарочек» в виде паразитирующего червя. Видимо, насекомому не по вкусу пришлась кровь нижегородца, и он решил подленько отомстить.

Пришлось делать операцию, чтобы достать из носа заложенную «мину». Всё прошло успешно, и пациент пошёл на поправку. И кажется, теперь он установит в квартире два фумигатора.

Если вас тоже недавно укусил маленький кровосос, не расчёсывайте место укуса. Так можно легко занести инфекцию, ведь вы же не моете руки перед почёсыванием. Как можно снять зуд — узнайте здесь.