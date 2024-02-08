Опубликовано 08 февраля 2024, 20:50
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«Смой бывшего». Компания решила делать туалетную бумагу из любовных писем
День святого Валентина всё ближе, а бизнес уже начал на нём хайповать. Пока кто-то думает, как будет получать и отправлять валентинки 14 февраля, в США компания по производству туалетной бумаги Who Gives A Crap предложила людям с пользой утилизировать открытки свои бывших. До 29 февраля каждый сможет отправить ей любовные письма бывших возлюбленных, которые потом превратят в туалетную бумагу.
Рекламная акция компании называется Flush Your Ex, что дословно переводится на русский как «Смой бывшего».
«Отправьте нам оставшиеся любовные письма, занимающие место в вашем ящике с носками, и мы доставим их на наши производственные мощности, где волшебным образом преобразуем в туалетную бумагу», — предложила фирма.
Письма принимают до 29 февраля. Правда, отправить их можно только с территории США, Австралии и Великобритании. А желающие, скорее всего, нашлись бы по всему миру.
Возможно, акцией захотела бы воспользоваться и Ольга Бузова. А пока такой возможности нет, приходится публично высмеивать бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Ранее эпатажная телеведущая решила уколоть бывшего супруга после его выступления на телешоу «Это нормально?».