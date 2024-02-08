«Смой бывшего». Компания решила делать туалетную бумагу из любовных писем

Рекламная акция компании называется Flush Your Ex, что дословно переводится на русский как «Смой бывшего».

«Отправьте нам оставшиеся любовные письма, занимающие место в вашем ящике с носками, и мы доставим их на наши производственные мощности, где волшебным образом преобразуем в туалетную бумагу», — предложила фирма.

Письма принимают до 29 февраля. Правда, отправить их можно только с территории США, Австралии и Великобритании. А желающие, скорее всего, нашлись бы по всему миру.

Возможно, акцией захотела бы воспользоваться и Ольга Бузова. А пока такой возможности нет, приходится публично высмеивать бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Ранее эпатажная телеведущая решила уколоть бывшего супруга после его выступления на телешоу «Это нормально?».