Здоровье
14:00, 25 ноября 2023
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Кому на самом деле нужно пить витамин D? Чек-лист от врача

О важности «солнечного» витамина для здоровья твердят все доктора. Но есть нюанс: важно соблюдать норму, ведь опасна не только нехватка витамина D, но и его переизбыток. Терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова рассказала, как принимать витамин D правильно.

Freepik/wirestock

Freepik/wirestock

Кому нужен витамин D

Чтобы подзарядиться витамином D в норме не нужно как-то специально исхитряться — достаточно просто весной и летом почаще бывать на улице. Однако есть группы людей, которым лучше пропить этот витамин дополнительно, отметила Махмудова. Вот они:

  • младенцы на грудном вскармливании (человеческое молоко — плохой источник витамина D);
  • пациенты с хроническими заболеваниями, затрудняющими усвоение питательных веществ из пищи;
  • люди с ожирением (жир частично препятствует поступлению витамина D в кровь);
  • те, кто редко бывает на свежем воздухе: пожилые люди, люди с инвалидностью, те, кто много работает из дома; - люди, которые всегда ходят в закрытой одежде.

Всем этим людям стоит пить витамин D круглый год. Но периодически сдавать анализы, чтобы контролировать его уровень, отметила врач.

Сколько витамина D нужно

По словам Махмудовой, средняя ежедневная норма витамина D — 10 мкг или, в переводе на международные единицы, 400 МЕ.

Существуют рекомендации, где дозировка для детей от года и взрослых составляет 600 МЕ, а для пожилых людей старше 70 лет — 800 МЕ, добавила она.

Вредной для взрослых, пожилых и детей от 11 лет считается доза в 100 мкг или 4 000 МЕ витамина в день. Детям от года до 10 лет она вдвое меньше. А младенцам до года не стоит давать более 25 мкг или 1000 МЕ витамина D в сутки.

Чем опасна передозировка витамином D

Получить передозировку витамином D на солнце невозможно. А вот если принимать его дополнительно — вполне. Это чревато большими проблемами со здоровьем, как как витамин D в большой дозировке приводит к накоплению в организме лишнего кальция — гиперкальцемии.

Чем грозят излишки витамина D:

  • ослаблением костей,
  • повреждением почек,
  • проблемами с сердцем.

Как понять, что витамина D в организме слишком много? В беседе с «Газетой.ru» Махмудова перечислила следующие симптомы:

  • тошнота,
  • рвота,
  • плохой аппетит,
  • запоры,
  • слабость,
  • потеря веса.
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