Кому нельзя делать КТ, даже если очень хочется? Врач назвал два типа людей

Радиотерапевт Денис Романов объяснил, что хоть злоупотреблять различными лучевыми обследованиями не стоит, опасаться их тоже не нужно. Одна процедура КТ несёт в себе 0,7−7% от максимально допустимой дозы облучения за год.

Но некоторым людям противопоказаны любые лучевые обследования, среди них:

беременные в первом триместре; люди, неспособные находиться неподвижно из-за:

психических заболеваний;

патологических состояний вроде алкогольного и наркотического опьянения;

метастатического поражения головного мозга;

травмы;

болевого синдрома;

детского возраста.

Но для людей, которые не в состоянии замереть на несколько минут, можно организовать медикаментозный сон, если нет противопоказаний.

Отдельно нужно обговорить обследование с внутривенным контрастированием. Его не советуют делать людям:

с повышенной чувствительностью к препаратам йода;

тяжёлыми заболеваниями печени и почек;

заболеваниями щитовидной железы;

диабетом в декомпенсированной форме;

активной формой туберкулёза.

Ранее стоматолог рассказывала, как опознать в своём враче дилетанта. И КТ занимала там не последнее место. Узнать подробнее об этом можно здесь.