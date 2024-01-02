Кому ни в коем случае нельзя есть гранаты? Даже в салате

Других запретов специалист не назвала, лишь ограничения — сахарный диабет. Страдающим этим заболеванием важно не увлекаться гранатами, так как в них есть простые углеводы.

Что лучше — гранат или его сок

По словам Круглова, лучше всего плоды. В них, в отличие от напитка, есть полезные пищевые волокна. Кроме этого, из-за большого содержания органических кислот и аскорбиновой кислоты после стаканчика ока может появиться дискомфорт ЖКТ. Давать его детям диетолог порекомендовала в разбавленном виде.

Сами гранаты можно есть с кожурой, заявила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. В ней полно полезных веществ.