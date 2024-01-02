Кому ни в коем случае нельзя есть гранаты? Даже в салате
Гранат — бесспорно, очень полезный фрукт. В нём содержатся витамины С и К, фолиевая кислота, калий, органические кислоты и антиоксиданты. Тем не менее он подходит не каждому организму. Если у вас обострилось заболевание желудочно-кишечного тракта, гранаты вам противопоказаны. Можно лишь при стойкой ремиссии. Подробнее «Радио Sputnik» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
Других запретов специалист не назвала, лишь ограничения — сахарный диабет. Страдающим этим заболеванием важно не увлекаться гранатами, так как в них есть простые углеводы.
Что лучше — гранат или его сок
По словам Круглова, лучше всего плоды. В них, в отличие от напитка, есть полезные пищевые волокна. Кроме этого, из-за большого содержания органических кислот и аскорбиновой кислоты после стаканчика ока может появиться дискомфорт ЖКТ. Давать его детям диетолог порекомендовала в разбавленном виде.
Сами гранаты можно есть с кожурой, заявила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. В ней полно полезных веществ.