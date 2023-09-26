Косметолог объяснила, зачем на самом деле нужно колоть ботокс

Специалистка решила развенчать 7 самых популярных мифов, гуляющих среди женщин, которые желают сделать инъекцию, но опасаются.

Ботокс решит все проблемы на лице

Если верить рассказам со стороны, то ботокс и морщины разгладит, и поры сузит, и кожу отбелит. Но это всё глупости. Ботулотоксин — это миорелаксант, который может расслабить мышцы в месте укола и то на время. То есть морщинку он уберёт, но вот более эластичной кожу не сделает. Для всех остальных проблем есть другие процедуры, например:

для тонуса кожи есть другие инъекционные и аппаратные процедуры;

для увлажнения — гиалуроновая кислота, аминокислоты и полинуклеотиды;

от следов постакне — шлифовка лица и химический пилинг;

для подтяжки овала и более плотной и упругой кожи — пикосекундное омоложение аппаратом Picosure и радиоволновой игольчатый RF-лифтинг.

Ботокс увеличивает губы и скулы

Это, конечно, невозможно, потому что ботокс расслабляет, а не увеличивает объём. Хотя есть и хитрости, например, можно убрать ботоксом гипертонус круговой мышцы рта, и из-за этого верхняя губа как бы слегка развернётся.

Ботокс вреден для организма

Некоторые дамы уверены, что ботокс разрушает мышцы, но это потому, что они не разобрались в вопросе. Всё здесь зависит от дозы введения. Например, ботулотоксин используют в серьёзной медицине для лечения детей с ДЦП, мышечных спазмов, проблем с сердцем и для других случаев. Ботокс не вредит мышцам, а нарушает нервно-мышечную передачу, которая потом всё равно восстанавливается. Но и дозировки в медицине иные — на пациента может уйти 3 флакона препарата.

Ботокс превращает лицо в маску

Если бахнуть много препарата, то, конечно, можно и с деревянным лицом оказаться. Но хороший косметолог так никогда не сделает и точно рассчитает дозировку. Однако нужно помнить, что даже если случится осечка (раз в год и палка стреляет), лицо позже спокойно восстановится.

Ботокс уберёт все морщины

Вообще, существует несколько видов морщин и возникают они по разным причинам. Поэтому поправить их все и сразу — просто невозможно. Ботокс справится лишь с динамическими, которые зависят от подвижной мимики, а вот статические и гравитационные придётся убирать как-то иначе.

Ботокс — это больно

Любой укол вызывает неприятные ощущения, однако есть два момента про ботулинотерапию, которые стоит помнить. Врач делает однократные уколы в малое количество точек на лице, а если заранее очень страшно, то можно и нанести на кожу анестезирующий крем.

Ботокс ускоряет появление морщин

Ещё один миф заключается в том, что ботулинотоксин вроде как отлично работает, пока его колешь, но останавливаться нельзя, потому что после этого морщины начнут появляться как грибы после дождя.

Это совсем не так, но виноваты в этом личные ощущения пациентов. Ведь ботокс сглаживает морщины и лицо выглядит посвежевшим. Но затем препарат рассасывается, морщины проявляются всё сильнее, а потом и вовсе становятся очень заметными, потому что больше никакой нейротоксин мышцы не расслабляет. Полностью ботокс исчезает за 3–5 месяцев, а дальше морщины появляются с прежней скоростью и зависят от мимики. Просто когда всего полгода назад ходил гладенький, а теперь с морщинами, кажется, будто постарел по щелчку пальцев.