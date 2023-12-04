Костомарову опять придётся лечь под нож хирургов. Что случилось

По словам Костомарова, у него сейчас много дел и работы, но в больнице ему придётся провести не менее месяца.

«Надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошёл протез», — объяснил спортсмен.

Он уточнил, что собирается делать операцию в России.

Ранее Роман Костомаров честно рассказал о сложностях жизни после ампутации конечностей. Фигурист признался, что иногда просыпается и думает, за что ему такое наказание. Но потом берёт себя в руки и продолжает бороться.

В январе 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с коронавирусом. Ему пришлось пережить не одну операцию: фигуристу удалили обе стопы и кисти рук. Врачам пришлось вводить чемпиона в медикаментозную кому. Сейчас Роман уже с семьёй и даже уже иногда появляется на льду и играет в теннис.