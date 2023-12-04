Костомарову опять придётся лечь под нож хирургов. Что случилось
Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, что собирается вновь лечь в больницу. Весной ему должны сделать пластическую операцию на руке. Ранее ему поставили протезы на ноги и на правую руку. Теперь фигуристу предстоит протезирование левой руки, но перед этим её нужно прооперировать. После этого оставшаяся фаланга большого пальца сможет нормально функционировать.
По словам Костомарова, у него сейчас много дел и работы, но в больнице ему придётся провести не менее месяца.
«Надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошёл протез», — объяснил спортсмен.
Он уточнил, что собирается делать операцию в России.
Ранее Роман Костомаров честно рассказал о сложностях жизни после ампутации конечностей. Фигурист признался, что иногда просыпается и думает, за что ему такое наказание. Но потом берёт себя в руки и продолжает бороться.
В январе 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с коронавирусом. Ему пришлось пережить не одну операцию: фигуристу удалили обе стопы и кисти рук. Врачам пришлось вводить чемпиона в медикаментозную кому. Сейчас Роман уже с семьёй и даже уже иногда появляется на льду и играет в теннис.