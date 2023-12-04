Здоровье
17:20, 04 декабря 2023
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Костомарову опять придётся лечь под нож хирургов. Что случилось

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, что собирается вновь лечь в больницу. Весной ему должны сделать пластическую операцию на руке. Ранее ему поставили протезы на ноги и на правую руку. Теперь фигуристу предстоит протезирование левой руки, но перед этим её нужно прооперировать. После этого оставшаяся фаланга большого пальца сможет нормально функционировать.

Костомарову опять придётся лечь под нож хирургов. Что случилось
© vk.com/Роман Костомаров

По словам Костомарова, у него сейчас много дел и работы, но в больнице ему придётся провести не менее месяца.

«Надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошёл протез», — объяснил спортсмен.

Он уточнил, что собирается делать операцию в России.

Ранее Роман Костомаров честно рассказал о сложностях жизни после ампутации конечностей. Фигурист признался, что иногда просыпается и думает, за что ему такое наказание. Но потом берёт себя в руки и продолжает бороться.

В январе 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с коронавирусом. Ему пришлось пережить не одну операцию: фигуристу удалили обе стопы и кисти рук. Врачам пришлось вводить чемпиона в медикаментозную кому. Сейчас Роман уже с семьёй и даже уже иногда появляется на льду и играет в теннис.

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