05:00, 31 октября 2023
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Кот общей практики. Врач рассказал, от каких болезней кошки защищают владельцев
Каждый кошатник с пеной у рта будет доказывать, что усатые и полосатые на самом деле защищают хозяев от всех напастей и вообще лучшее, что изобрела природа. Но это предвзятое мнение, которому кто-то может и не поверить. Однако котики действительно могут положительно влиять на здоровье, и об этом рассказал врач Сергей Алендеев.
Как объяснил врач общей практики Сергей Алендеев, у кошек есть несколько полезных свойств.
- Присутствие кошки в доме снижает риск инфаркта на 30%. Это выяснили учёные из Университета Миннесоты, которые 10 лет анализировали данные.
- Кошка помогает справляться с ежедневными трудностями и повышает настроение. Это заявили 76% опрошенных исследовательским центром Mental Health Foundation.
- Кошка в спальне способствует крепкому и глубокому сну. Британские учёные выяснили, что наличие пушистика в комнате становится успокоительным и снотворным одновременно.
- Кошка удовлетворяет потребность в социализации. Она есть у каждого человека в разной степени проявленности, но зачастую людям просто некогда из-за удалённой работы общаться с другими (ну или просто не хватает сил). А если потискать котика и поболтать с ним, то эффект будет такой же, как и от тусовки с приятелями.
Минусы кошки
- Может возникнуть аллергия на шерсть или секрет. Но если она не сильная, то можно просто почаще устраивать влажную уборку и каждый раз после кошки мыть руки.
- От кошки беременные могут заразиться токсоплазмозом.
При этом ветеринарный врач Татьяна Гольнева заявила, что домашние кошки его не переносят, да и от уличной сложно им заразиться. Вероятнее получить его, съев плохо прожаренный шашлык.