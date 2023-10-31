Кот общей практики. Врач рассказал, от каких болезней кошки защищают владельцев

Каждый кошатник с пеной у рта будет доказывать, что усатые и полосатые на самом деле защищают хозяев от всех напастей и вообще лучшее, что изобрела природа. Но это предвзятое мнение, которому кто-то может и не поверить. Однако котики действительно могут положительно влиять на здоровье, и об этом рассказал врач Сергей Алендеев.