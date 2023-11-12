Ковид способен спровоцировать аутоиммунные заболевания. Как их не пропустить

Даже если у вас в крови после коронавируса появились аутоиммунные клетки, это ещё не повод паниковать, предупредила врач. Если нет клинических проявлений, то нет и болезни. Хотя наблюдаться у врача в этом случае всё же стоит.

А вот какие симптомы указывают на аутоиммунное ревматологическое заболевание:

скованность в суставах по утрам, которая длится больше 30 минут;

боли в суставах, особенно если они появляются в двух и более частях тела (к примеру, в коленях и кистях);

припухание суставов;

воспалительная боль в спине, которая возникает в покое или ночью и уменьшается при движении, разминке.

Аутоиммунное заболевание останется с человеком на всю жизнь, предупредила Выставкина. Однако современная медицина умеет выводить таких пациентов в ремиссию, при которой болезнь не прогрессирует и у человека ничего не болит. Но для этого нужно обращаться не к нетрадиционной медицине, а к врачу, сказала она «Комсомольской правде».

Коронавирус, который, по официальным данным, унёс жизни 7 млн людей, а по неофициальным — почти втрое больше, начался всего из-за одной летучей мыши. У учёных есть плохие новости: они полагают, что люди будут всё чаще заражаться опасными вирусами от животных и в итоге умирать. А виновато во всём глобальное потепление.