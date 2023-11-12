Ковид способен спровоцировать аутоиммунные заболевания. Как их не пропустить
Любой вирус, даже обычная ОРВИ, может вызвать «гиперактивацию» иммунной системы, при которой иммунитет начинает нападать на здоровые ткани организма. Однако такое осложнение у гриппа и простуды бывает редко, а вот при коронавирусе — куда чаще. Ревматолог Елена Выставкина рассказала, какие симптомы должны насторожить тех, кто перенёс ковид.
Даже если у вас в крови после коронавируса появились аутоиммунные клетки, это ещё не повод паниковать, предупредила врач. Если нет клинических проявлений, то нет и болезни. Хотя наблюдаться у врача в этом случае всё же стоит.
А вот какие симптомы указывают на аутоиммунное ревматологическое заболевание:
- скованность в суставах по утрам, которая длится больше 30 минут;
- боли в суставах, особенно если они появляются в двух и более частях тела (к примеру, в коленях и кистях);
- припухание суставов;
- воспалительная боль в спине, которая возникает в покое или ночью и уменьшается при движении, разминке.
Аутоиммунное заболевание останется с человеком на всю жизнь, предупредила Выставкина. Однако современная медицина умеет выводить таких пациентов в ремиссию, при которой болезнь не прогрессирует и у человека ничего не болит. Но для этого нужно обращаться не к нетрадиционной медицине, а к врачу, сказала она «Комсомольской правде».
Коронавирус, который, по официальным данным, унёс жизни 7 млн людей, а по неофициальным — почти втрое больше, начался всего из-за одной летучей мыши. У учёных есть плохие новости: они полагают, что люди будут всё чаще заражаться опасными вирусами от животных и в итоге умирать. А виновато во всём глобальное потепление.