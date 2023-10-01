Козлёночком станешь. Россиянам рассказали о плюсах и минусах вегетарианства

Отнести вегетарианство к однозначно полезным или вредным практикам нельзя. У него есть как плюсы, так и минусы, но нерешаемых проблем не бывает, написал Роспотребнадзор.

Плюсы вегетарианства:

Количество плохого холестерина уменьшается, давление стабилизируется, поэтому риск различных сердечно-сосудистых заболеваний падает. Много витаминов и минералов, которые улучшают самочувствие и повышают иммунитет. Обилие клетчатки улучшает пищеварение, работу кишечника и помогает забыть о запорах. Ожирение у вегетарианцев встречается редко из-за низкого содержания жиров в продуктах.

Минусы вегетарианства:

В растительных продуктах есть не все нужные вещества, поэтому может возникнуть дефицит некоторых витаминов вроде В12, железа, кальция, цинка, омеги-3 и жирных кислот. И суточную норму белка без мяса и молочки восполнить сложно. Поэтому специалисты советуют обратить внимание на спортивное питание с большим количеством белка и витаминные комплексы. Вегетарианское питание может обходиться дороже, особенно если хочется баловать себя новыми экзотическими вкусами.

Бытует мнение, что если сесть на вегетарианство, то вмиг омолодишься и оздоровишься, но это не так. Для полного эффекта придётся ещё заниматься спортом, высыпаться и пить достаточное количество воды.

По словам диетолога Марины Макиши, чтобы сохранить кости, вегетарианцам лучше бы пойти на сделку с совестью и не отказываться совсем от всего. Можно убрать из меню мясо, но оставить молочные продукты, богатые кальцием.