Козлёночком станешь. Россиянам рассказали о плюсах и минусах вегетарианства
Спор между вегетарианцами и мясоедами продолжается десятилетиями, но специалисты Роспотребнадзора предлагают не ссориться. У каждого есть право на свою точку зрения, и он может выбрать то, что ему ближе по духу и убеждениям. Главное в этот момент — взвесить все за и против, все преимущества и риски, и о них — в материале ниже.
Отнести вегетарианство к однозначно полезным или вредным практикам нельзя. У него есть как плюсы, так и минусы, но нерешаемых проблем не бывает, написал Роспотребнадзор.
Плюсы вегетарианства:
Количество плохого холестерина уменьшается, давление стабилизируется, поэтому риск различных сердечно-сосудистых заболеваний падает.
Много витаминов и минералов, которые улучшают самочувствие и повышают иммунитет.
Обилие клетчатки улучшает пищеварение, работу кишечника и помогает забыть о запорах.
Ожирение у вегетарианцев встречается редко из-за низкого содержания жиров в продуктах.
Минусы вегетарианства:
В растительных продуктах есть не все нужные вещества, поэтому может возникнуть дефицит некоторых витаминов вроде В12, железа, кальция, цинка, омеги-3 и жирных кислот. И суточную норму белка без мяса и молочки восполнить сложно. Поэтому специалисты советуют обратить внимание на спортивное питание с большим количеством белка и витаминные комплексы.
Вегетарианское питание может обходиться дороже, особенно если хочется баловать себя новыми экзотическими вкусами.
Бытует мнение, что если сесть на вегетарианство, то вмиг омолодишься и оздоровишься, но это не так. Для полного эффекта придётся ещё заниматься спортом, высыпаться и пить достаточное количество воды.
По словам диетолога Марины Макиши, чтобы сохранить кости, вегетарианцам лучше бы пойти на сделку с совестью и не отказываться совсем от всего. Можно убрать из меню мясо, но оставить молочные продукты, богатые кальцием.