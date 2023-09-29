Кровь в кале — не только рак. Что ещё это может быть, разъясняет врач

Геморрой

Причина номер один кровотечений из заднего прохода — это геморрой. Заболевание развивается на фоне застоя крови в венах малого таза. Нарушение кровотока приводит к формированию геморроидальных узлов в прямой кишке. Без своевременного лечения узлы увеличиваются в размерах, воспаляются и начинают кровоточить. Распознать геморроидальное кровотечение можно по ярко-алому цвету кровянистых выделений и по другим характерным симптомам. Среди них — зуд и жжение в зоне заднего прохода и чувство неполного опорожнения после похода в туалет, образование в форме шишки внутри ануса.

Анальная трещина

Анальные трещины входят в тройку наиболее распространённых проктологических заболеваний. Этот дефект слизистой оболочки чаще всего образуется при повреждении недостаточно мягкими каловыми массами, тяжёлой физической нагрузки, использовании слишком жёсткой туалетной бумаги. Без лечения проблема может стать хронической, а со временем привести к формированию язвы и свища. Кровь при анальной трещине, как и при геморрое, отличается ярко-красным оттенком. Стоит обращать внимание и на другие симптомы: боль при испражнении и запор.

Полипы кишечника

Полипы — образования слизистой кишечника, которые чаще всего концентрируются в области прямой кишки. Новообразования считаются доброкачественными, но имеют высокий риск злокачественного перерождения. При этом полипы не дают каких-то ярких симптомов, и заподозрить их в основном можно по крови в каловых массах. В отличие от геморроя и анальных трещин, выделения имеют насыщенный тёмно-красный цвет и часто содержат примесь слизи. Если вы подозреваете у себя полипы, стоит как можно быстрее обратиться к врачу и пройти необходимые обследования. Это позволит своевременно начать лечение и избежать развития онкологии.

Язвенный колит и болезнь Крона

Ещё одной возможной причиной крови в стуле являются воспалительные заболевания толстой кишки: язвенный колит и болезнь Крона. В этом случае кровотечение развивается из язв, образующихся в тканях кишечника. Стоит отметить, что обе патологии встречаются достаточно редко, хотя полностью исключать их вероятность нельзя.

Кишечные инфекции

Кровь в кале может появиться и при кишечных инфекциях: вирусных или бактериальных. Это может быть сальмонеллёз, стафилококковая инфекция, ротавирус или энтеровирус. Кровянистые выделения сопровождают другие симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: расстройство стула, боли в животе, рвоту. Зачастую у пациента также наблюдается высокая температура, головная боль и озноб. Все перечисленные симптомы — повод незамедлительно обратиться к врачу. В противном случае кишечная инфекция способна спровоцировать мощное обезвоживание и нанести серьёзный урон организму.

Дивертикулез

Дивертикулёз — это заболевание кишечника, при котором на стенках толстой кишки образуются грыжеобразные выпячивания. Образования могут долгое время никак не проявлять себя, но при воспалении или повреждении каловыми массами начинают кровоточить. Кровь при этом имеет ярко-красный цвет. Распознать дивертикулёз также можно по резким болевым ощущениям в нижней левой части живота — подвздошной области.