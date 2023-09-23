Кто из россиян ещё успеет пройти диспансеризацию в 2023 году

До конца 2023 года диспансеризацию могут пройти россияне, которые родились в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годах.

Если вы не попадаете под диспансеризацию, то можете пройти ежегодный профилактический медосмотр в поликлинике по месту прикрепления. Но он включает меньше обследований.

Диспансеризацию по ОМС можно пройти, записавшись в поликлинику по месту жительства через «Госуслуги» или «Мос-ру»/«ЕМИАС.Инфо» для жителей Москвы. Или прийти в поликлинику и записаться очно на стойке регистратуры. Также есть вариант позвонить по телефону в свою поликлинику.

В платных медцентрах — по ДМС. Для записи нужно обратиться в один из медицинских центров, включённых в страховку.

Как проходит диспансеризация

Она проходит в два этапа. Первый включает:

анкетирование;

измерение роста и веса;

измерение артериального давления;

общий анализ крови;

исследования уровня холестерина и глюкозы в крови;

ЭКГ;

флюорографию;

проверку внутриглазного давления.

осмотр терапевтом после прохождения всех анализов и с готовыми результатами на руках.

Если этот этап показал что-то не то, человека отправляют на второй раунд обследований, уже у узких специалистов.

После всех обследований врач установит группу здоровья — это медицинское обозначение, которое используется для анализа здоровья человека.

I группа. Сюда относят людей без каких-либо хронических заболеваний.

II группа. Это люди, которые на данный момент не обладают какими-либо хроническими заболеваниями, но находятся в зоне повышенного риска их приобретения.

III группа. Это люди, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями и которым требуется постоянное диспансерное наблюдение и медицинская помощь.

Кстати, ради диспансеризации вы можете отпроситься на работе на один день один раз в три года. При этом вам должны будут сохранить средний заработок за этот день.