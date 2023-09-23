Кто из россиян ещё успеет пройти диспансеризацию в 2023 году
Диспансеризация — это медобследование, которое проводят раз в три года, чтобы оценить общее состояние здоровья человека. Минздрав РФ рекомендует проходить комплексное обследование, даже если человек чувствует, что полностью здоров. Рассказываем, кто ещё успеет пройти диспансеризацию в 2023 году. И где это можно сделать
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До конца 2023 года диспансеризацию могут пройти россияне, которые родились в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годах.
Если вы не попадаете под диспансеризацию, то можете пройти ежегодный профилактический медосмотр в поликлинике по месту прикрепления. Но он включает меньше обследований.
Диспансеризацию по ОМС можно пройти, записавшись в поликлинику по месту жительства через «Госуслуги» или «Мос-ру»/«ЕМИАС.Инфо» для жителей Москвы. Или прийти в поликлинику и записаться очно на стойке регистратуры. Также есть вариант позвонить по телефону в свою поликлинику.
В платных медцентрах — по ДМС. Для записи нужно обратиться в один из медицинских центров, включённых в страховку.
Как проходит диспансеризация
Она проходит в два этапа. Первый включает:
- анкетирование;
- измерение роста и веса;
- измерение артериального давления;
- общий анализ крови;
- исследования уровня холестерина и глюкозы в крови;
- ЭКГ;
- флюорографию;
- проверку внутриглазного давления.
- осмотр терапевтом после прохождения всех анализов и с готовыми результатами на руках.
Если этот этап показал что-то не то, человека отправляют на второй раунд обследований, уже у узких специалистов.
После всех обследований врач установит группу здоровья — это медицинское обозначение, которое используется для анализа здоровья человека.
- I группа. Сюда относят людей без каких-либо хронических заболеваний.
- II группа. Это люди, которые на данный момент не обладают какими-либо хроническими заболеваниями, но находятся в зоне повышенного риска их приобретения.
- III группа. Это люди, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями и которым требуется постоянное диспансерное наблюдение и медицинская помощь.
Кстати, ради диспансеризации вы можете отпроситься на работе на один день один раз в три года. При этом вам должны будут сохранить средний заработок за этот день.