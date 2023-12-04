Кто живёт дольше: холостяки или женатые? Исследование Минздрава

Как показало исследование Минздрава, у мужчин старше 55 лет главным фактором риска смерти было отсутствие жены, рассказала терапевт «Аргументам и фактам».

Зарубежные исследования тоже подтверждают связь между браком и долголетием, причём не только мужчин. В одном из них говорится, что женатые мужчины и замужние женщины живут в среднем на 2 года дольше, чем одинокие люди. Как выяснилось, люди в браке серьёзней относятся к своему здоровью — лучше питаются, меньше курят и пьют спиртное.

Драпкина подчеркнула, что для долголетия нужно следовать и 5 другим рекомендациям:

не курить;

не злоупотреблять алкоголем;

не пересаливать пищу;

много двигаться;

и есть не менее 500 г овощей и фруктов в сутки.

Ранее психологи из Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что людям старше 100 лет присущи альтруизм, активность и интерес к окружающим. Какие ещё черты характера отличают долгожителей — можно узнать здесь.