Кто живёт дольше: холостяки или женатые? Исследование Минздрава
Что самое главное для мужского долголетия? Оказалось, наличие жены. Это подтвердили недавние эпидемиологические исследования Минздрава, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике ведомства Оксана Драпкина. Как выяснилось, холостяки старше 55 лет умирают чаще женатых мужчин того же возраста. А ещё для продления жизни стоит соблюдать несколько простых правил, добавила Драпкина.
Как показало исследование Минздрава, у мужчин старше 55 лет главным фактором риска смерти было отсутствие жены, рассказала терапевт «Аргументам и фактам».
Зарубежные исследования тоже подтверждают связь между браком и долголетием, причём не только мужчин. В одном из них говорится, что женатые мужчины и замужние женщины живут в среднем на 2 года дольше, чем одинокие люди. Как выяснилось, люди в браке серьёзней относятся к своему здоровью — лучше питаются, меньше курят и пьют спиртное.
Драпкина подчеркнула, что для долголетия нужно следовать и 5 другим рекомендациям:
- не курить;
- не злоупотреблять алкоголем;
- не пересаливать пищу;
- много двигаться;
- и есть не менее 500 г овощей и фруктов в сутки.
Ранее психологи из Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что людям старше 100 лет присущи альтруизм, активность и интерес к окружающим. Какие ещё черты характера отличают долгожителей — можно узнать здесь.