Опубликовано 05 февраля 2024, 03:00
1 мин.
Курильщикам объяснили, есть ли разница между обычными и электронными сигаретами
Все знают, что курение вредит здоровью. Об этом пишут даже на пачках сигарет. Впрочем, это не мешает курильщикам оправдывать своё пагубное пристрастие. Некоторые и вовсе почему-то считают, что электронные сигареты менее вредные, чем обычные, а ещё от них якобы проще отказаться. Спешим разочаровать: это абсолютный миф. Это подтверждают и врачи Константин Титов и Андрей Пылев.
Любые сигареты, в которых есть никотин и токсичные вещества, повышают риск рака. А каким образом всё это попадёт в организм — через обычную или электронную сигарету, трубку, папиросу и т. п. — неважно, сказал ведущий научный сотрудник больницы имени Боткина, д.м.н., профессор Константин Титов.
То, что вейпы вредны, уже доказано, подтвердил врач-онколог, главный врач сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев. Причём они повышают не только риск рака, но и ряда других болезней лёгких, сказал медик телеканалу «360».
Часто курильщики не решаются бросить из страха, что процесс будут сопровождать неприятные симптомы. Но предупреждён — значит вооружён. Вот с чем можно столкнуться при отказе от курения.