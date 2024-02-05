Курильщикам объяснили, есть ли разница между обычными и электронными сигаретами

Любые сигареты, в которых есть никотин и токсичные вещества, повышают риск рака. А каким образом всё это попадёт в организм — через обычную или электронную сигарету, трубку, папиросу и т. п. — неважно, сказал ведущий научный сотрудник больницы имени Боткина, д.м.н., профессор Константин Титов.

То, что вейпы вредны, уже доказано, подтвердил врач-онколог, главный врач сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев. Причём они повышают не только риск рака, но и ряда других болезней лёгких, сказал медик телеканалу «360».

Часто курильщики не решаются бросить из страха, что процесс будут сопровождать неприятные симптомы. Но предупреждён — значит вооружён. Вот с чем можно столкнуться при отказе от курения.