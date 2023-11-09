Лечить или удалять? Врач объяснил, что делать с миндалинами при тонзиллите

Людям с хроническим тонзиллитом нужно регулярно наблюдаться у лора. Больные миндалины повышают риски респираторных заболеваний, предупредил Поздняков в беседе с «Доктором Питером».

Воспаление поддерживает гемолитический стрептококк. В некоторых случаях он может спровоцировать воспаление других органов, чем осложнит лечение. Но это не значит, что нужно сразу бежать и удалять миндалины.

По словам инфекциониста, при обострении пациентам прописывают антибиотики и антисептики. Им проводят промывание и физиотерапию. И только если ничего не сработало, врачи удаляют миндалины.

Чем точно не стоит заниматься, так это самолечением. Поздняков предупредил, что самодельные народные средства только усугубят заболевание. Чтобы облегчить боль, полощите горло и используйте специальные пастилки с обезболивающими веществами.

Подробнее о том, в каких случаях может потребоваться удаление миндалин и как проходит операция, можно узнать здесь.