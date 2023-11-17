Чтобы котик не болел. Россиянам назвали опасные для животных лекарства

Список лекарств, которые нельзя применять на животных, выглядит так:

парацетамол;

аспирин;

лоперамид;

ибупрофен и аналоги;

препараты с кетопрофеном;

глазные капли с сульфацетамидом;

препараты от насморка для людей;

успокоительные.

Федосеева рассказала «Доктору Питеру», что для пушистиков есть специальные лекарства. Их можно купить в ветеринарной аптеке. Но даже их стоит давать, проконсультировавшись со специалистом.

До этого другой ветеринарный врач, Катрина Уоррен, назвала цветы, которые могут навредить животным. К примеру, контакт с лилиями часто заканчивается смертью кошки, даже если усиленно и правильно пытаться её лечить.