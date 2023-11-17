Чтобы котик не болел. Россиянам назвали опасные для животных лекарства
При любой хвори домашнего питомца у хозяев может не быть специального лекарства, и глаз в таком случае падает на аптечку с препаратами для людей. Но использовать их — большая ошибка, предупредила ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животных Наталья Федосеева. Если помогает вам, не значит, что так же подействует и на кошку или собаку. Наоборот, можно очень сильно навредить, вплоть до необратимых последствий.
Список лекарств, которые нельзя применять на животных, выглядит так:
- парацетамол;
- аспирин;
- лоперамид;
- ибупрофен и аналоги;
- препараты с кетопрофеном;
- глазные капли с сульфацетамидом;
- препараты от насморка для людей;
- успокоительные.
Федосеева рассказала «Доктору Питеру», что для пушистиков есть специальные лекарства. Их можно купить в ветеринарной аптеке. Но даже их стоит давать, проконсультировавшись со специалистом.
До этого другой ветеринарный врач, Катрина Уоррен, назвала цветы, которые могут навредить животным. К примеру, контакт с лилиями часто заканчивается смертью кошки, даже если усиленно и правильно пытаться её лечить.