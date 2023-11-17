Здоровье
01:00, 17 ноября 2023
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Чтобы котик не болел. Россиянам назвали опасные для животных лекарства

При любой хвори домашнего питомца у хозяев может не быть специального лекарства, и глаз в таком случае падает на аптечку с препаратами для людей. Но использовать их — большая ошибка, предупредила ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животных Наталья Федосеева. Если помогает вам, не значит, что так же подействует и на кошку или собаку. Наоборот, можно очень сильно навредить, вплоть до необратимых последствий.

Чтобы котик не болел. Россиянам назвали опасные для животных лекарства
© Unsplash/Robert Larsson

Список лекарств, которые нельзя применять на животных, выглядит так:

  • парацетамол;
  • аспирин;
  • лоперамид;
  • ибупрофен и аналоги;
  • препараты с кетопрофеном;
  • глазные капли с сульфацетамидом;
  • препараты от насморка для людей;
  • успокоительные.

Федосеева рассказала «Доктору Питеру», что для пушистиков есть специальные лекарства. Их можно купить в ветеринарной аптеке. Но даже их стоит давать, проконсультировавшись со специалистом.

До этого другой ветеринарный врач, Катрина Уоррен, назвала цветы, которые могут навредить животным. К примеру, контакт с лилиями часто заканчивается смертью кошки, даже если усиленно и правильно пытаться её лечить.

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