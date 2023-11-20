Ледяные ожоги своими руками. В TikTok завирусился опасный тренд с дезодорантами

Почти 70 человек, самому младшему из которых всего 10 лет, оказались с идентичными травмами в больнице Королевы Виктории в Ньюкасле. Некоторым потребовалась пластическая операция, чтобы восстановить кожу, повреждённую в результате «дезодорантового обморожения».

Причина травматизма у молодых людей — повальное увлечение сомнительными трендами в TikTok. Один из них широко завирусился в последнее время: на видео молодые люди распыляют себе дезодоранты на кожу с очень близкого расстояния, буквально пары сантиметров.

Сжиженный газ внутри таких баллончиков находится под давлением и имеет очень низкую температуру на выходе. Он способен за 15 секунд понизить температуру кожи на 60 градусов Цельсия, вызвав холодовой ожог. Те, кто сумел вовремя остановиться, потом щеголяют красным пятном на месте распыления. Более упорные рискуют попасть в больницу с настоящими ранами. Хирурги предупреждают, что их полное заживление может занять более двух лет.

Британские врачи уверены, что влияние социальных сетей на распространившийся травматизм нельзя недооценивать: 20 лет назад дезодоранты тоже были, а вот о холодовых ожогах почти не слышали: никому и в голову не приходило использовать их таким образом.

Врачи призвали производителей аэрозолей добавить к предупреждениям о воспламеняемости их продукции предупреждение о рисках холодовых ожогов. Так что вскорости на дезодорантах и освежителях воздуха может появиться новая интересная информация для чтения в туалете.

А если вы всё-таки обожглись дезодорантом, врачи рекомендуют хорошо промыть место ожога водой и антисептиком, приложить холодный компресс и показаться врачу.