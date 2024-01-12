Лишняя матка чуть не убила 11-летнюю россиянку
11-летняя жительница Подмосковья поступила в больницу в тяжёлом состоянии. Три месяца её беспокоило вздутие живота, но проблема оказалась совсем не в ЖКТ. Обследование показало, что ребёнок рос с двумя матками и одна из них загноилась. Возникла прямая угроза перитонита, то есть разрыва и попадания гнойного содержимого в брюшную полость. Это могло привести к смерти. Подростка спасла операция.
Когда девочку привезли в больницу, шёл выраженный воспалительный процесс с нагноением одной из маток. Сама матка не только утратила свою функцию, но и стала источником смертельной угрозы для пациентки.
Врачи провели операцию и полностью удалили поражённую матку, оставили только левую. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение, рассказал заведующий отделением детской хирургии Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Владимир Трунов.
Две матки вместо одной — само по себе редкая особенность, но жить с нею можно. Причём теоретически беременность может наступить сразу в двух матках, как это произошло у 32-летней американки Келси Хэтчер. Подробнее о том, как такое возможно — здесь.