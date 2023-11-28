Ловим сладкий дзен. Чем полезна халва и что её отличает от других сладостей

Халва будет полезна и тем, кто страдает нарушением сна, отметило издание «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. В семечках, из которых получают халву, содержится много витаминов группы В, которые благотворно влияют на нервную систему и помогают начать высыпаться. При этом блюдо не содержит обычные для многих сладостей ароматизаторы, консерванты и красители.

Как делают халву? Блюдо представляет собой карамельную и белковую массу из семян или орехов. Характерную слоисто-волокнистую текстуру ему придаёт пенообразователь — солодковый или мыльный корень.

Чтобы получить 1 кг халвы, понадобится полкило очищенных семечек. В них много витаминов группы В, которые улучшают нервную систему. Также там содержится большое количество витамина Е.

Какую халву брать не стоит

Роспотребнадзор посоветовал не брать халву, на поверхности которой выступил растительный жир или видны капли влаги.

«Такой продукт произведен с нарушением рецептуры или технологии. Консистенция халвы должна быть волокнисто-слоистой — это один из основных признаков её качества», — объяснили специалисты.

Качественная халва должна быть пластичной, легко резаться и не рассыпаться. При покупке подсолнечной халвы нужно посмотреть, нет ли в ней фрагментов несъедобной чёрной оболочки семечек.