Лучше хрустите сырыми. Врач объяснила, какие овощи лучше вообще никогда не готовить

Как рассказала гастроэнтеролог и диетолог Яна Картаева, если очень нужно приготовить овощи, то лучше выбрать :

бланширование;

пассерование;

припускание;

квашение (прибавит витаминов, пребиотиков и пробиотиков, так готовить можно любые виды капусты, морковь, помидоры, огурцы, лук, стручковую фасоль и прочее).

Методы приготовления, которые лучше избегать:

варка (варите целиком и в кожуре, в малом количестве воды, воду солите в конце, кладите овощи в кипяток, замороженные овощи перед варкой не размораживайте, бульон сохраните, заморозьте и используйте в других блюдах);

готовка на пару;

тушение (перед этим стоит хотя бы припустить или пассеровать овощи);

запекание (выбирайте закрытый способ);

жарка (можно жарить сочные овощи, например кабачки, помидоры, баклажаны, перцы, но масла использовать минимально или вообще без него, не зажаривать, готовить на хорошем антипригарном покрытии).

Без тепловой обработки и без долгого держания под светом лучше есть овощи с витамином С и фолиевой кислотой. А витамины А, Е, К и каротиноиды (содержатся в красных и оранжевых овощах) нормально переносят приготовление, но не любят свет и кислород, так что храните в непрозрачной и герметичной таре.

Чтобы лучше сохранять витамины, овощи стоит хранить при низких температурах или вообще замороженными.

Многие побаиваются, что зимой не получают достаточное количество витаминов, а потому налегают на БАДы. Врач ранее рассказывал, обязательно ли так делать.