Лучше припасти для раковины. Почему сода не подходит для чистки зубов

Вред соды для зубов

Шемякина напомнила, что сода — это абразивное вещество. То есть оно способно удалять с твёрдых поверхностей тонкий слой. Поэтому её нередко используют в быту для уборки: моют раковину, ванну и даже посуду.

Но вот для зубов сода — слишком агрессивное вещество. Вместе с налётом она стачивает и эмаль — твёрдую защитную оболочку зуба. Поэтому со временем эмаль трескается, а в трещинах начинает скапливаться налёт.

«В результате со временем они могут стать темнее , а не светлее», — сказала стоматолог «Газете.Ru».

Раз эмаль стирается, то и зубы становятся чувствительными. Человек не может без резкой боли съесть или выпить что-нибудь горячее, холодное, кислое или сладкое.

А ещё сода меняет кислотность во рту. Полость становится более щелочной, а это чревато дисбактериозом.

Что на самом деле помогает зубам

Достойная и безопасная альтернатива соде — старый добрый активированный уголь. Мы привыкли принимать его внутрь, однако его полезные свойства пригодятся и рту.

Вот как его используют: разжёвывают две таблетки, смачивают зубную щётку проточной водой и растирают получившуюся смесь по зубам и дёснам. Как объяснила стоматолог и основатель Smilestudio Луиза Автандилян, уголь воздействует на зубы как мягкий абразив и антибактериальное средство.

А ещё можно попробовать старинный лайфхак. Наши далёкие предки не знали ничего о зубной пасте, поэтому чистили зубы корой дуба. Брали молодые веточки, те в процессе жевания распадались на волокна и хорошенько прочищали зубы. А дубовый сок, рассказала Автандилян, уничтожал бактерии и укреплял эмаль.

В наши дни дубовую кору советуют тем, у кого чувствительные десны. В аптеке продаются готовые настойки на основе коры, которыми можно полоскать рот.

Как отбеливают зубы в стоматологии

Стоматолог Шемякина считает, что за отбеливанием зубов лучше обращаться сразу к стоматологу. Врач поможет выбрать безопасные и эффективные методы. «К тому же профессиональные методы отбеливания могут обеспечить более длительный и заметный эффект», — объяснила она.

Вот какие способы отбеливания зубов вам могут предложить в стоматологии: