Лучше припасти для раковины. Почему сода не подходит для чистки зубов
Сода славится тем, что может счищать тонкий слой с твёрдых поверхностей, поэтому в уборке она всегда пригодится. Но в народе её некоторые используют и для отбеливания зубов. Мол, счищает налёт с раковины — счистит и с зубов. Выходит обычно наоборот: из-за соды в эмали скапливается налёт, и со временем зубы становятся не белыми, а тёмными. Чем ещё опасна сода — рассказала детский врач-стоматолог «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина.
Вред соды для зубов
Шемякина напомнила, что сода — это абразивное вещество. То есть оно способно удалять с твёрдых поверхностей тонкий слой. Поэтому её нередко используют в быту для уборки: моют раковину, ванну и даже посуду.
Но вот для зубов сода — слишком агрессивное вещество. Вместе с налётом она стачивает и эмаль — твёрдую защитную оболочку зуба. Поэтому со временем эмаль трескается, а в трещинах начинает скапливаться налёт.
«В результате со временем они могут стать темнее, а не светлее», — сказала стоматолог «Газете.Ru».
Раз эмаль стирается, то и зубы становятся чувствительными. Человек не может без резкой боли съесть или выпить что-нибудь горячее, холодное, кислое или сладкое.
А ещё сода меняет кислотность во рту. Полость становится более щелочной, а это чревато дисбактериозом.
Что на самом деле помогает зубам
Достойная и безопасная альтернатива соде — старый добрый активированный уголь. Мы привыкли принимать его внутрь, однако его полезные свойства пригодятся и рту.
Вот как его используют: разжёвывают две таблетки, смачивают зубную щётку проточной водой и растирают получившуюся смесь по зубам и дёснам. Как объяснила стоматолог и основатель Smilestudio Луиза Автандилян, уголь воздействует на зубы как мягкий абразив и антибактериальное средство.
А ещё можно попробовать старинный лайфхак. Наши далёкие предки не знали ничего о зубной пасте, поэтому чистили зубы корой дуба. Брали молодые веточки, те в процессе жевания распадались на волокна и хорошенько прочищали зубы. А дубовый сок, рассказала Автандилян, уничтожал бактерии и укреплял эмаль.
В наши дни дубовую кору советуют тем, у кого чувствительные десны. В аптеке продаются готовые настойки на основе коры, которыми можно полоскать рот.
Как отбеливают зубы в стоматологии
Стоматолог Шемякина считает, что за отбеливанием зубов лучше обращаться сразу к стоматологу. Врач поможет выбрать безопасные и эффективные методы. «К тому же профессиональные методы отбеливания могут обеспечить более длительный и заметный эффект», — объяснила она.
Вот какие способы отбеливания зубов вам могут предложить в стоматологии:
Лазерное отбеливание со специальным гелем. Процедура занимает полчаса. Эффект вы заметите сразу, хоть и лёгкий. Для лучшего результата придётся сходить к врачу несколько раз.
Отбеливание по системе Zoom. Речь, разумеется, не о видеосвязи. Зубы покрывают гелем с перекисью водорода, а потом светят на них холодным галогеновым светом. Через 20 минут уже будет результат. Рекомендуют проходить процедуру трижды.
Отбеливание по системе Opalescence Boost. На зубы наносят специальный гель, который распадается на кислород и воду. Кислород проникает в эмаль и удаляет все потемнения и загрязнения. Лучше сделать пару процедур.