Лёгкие и сердце можно проверить, не вставая с дивана. Помогут большие пальцы

Тест делается очень просто: прижмите ногти больших пальцев обеих рук друг к другу и посмотрите, остался ли между основаниями ногтей небольшой ромбовидный зазор. Если он есть, и ногти соединяются, то проблемы нет. А вот отсутствие зазора и разнонаправленность кончиков ногтей — уже плохой знак. Значит, стоит проверить лёгкие и сердце, отметило издание «Доктор Питер».

Увеличенные концевые фаланги пальцев ещё называют симптомом барабанных палочек. Он указывает на хронический дефицит кислорода в организме, при котором разрастается соединительная ткань на пальцах рук, объясняла изданию кардиолог Анна Кореневич. А вот почему организму не хватает кислорода — это отдельный вопрос.

Симптом барабанных палочек может появиться из-за следующих болезней: