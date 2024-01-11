Лёгкие и сердце можно проверить, не вставая с дивана. Помогут большие пальцы
Ещё в древности люди заметили, что при нехватке кислорода концевые фаланги пальцев на руках утолщаются, а ногти меняют форму. Позже это стали называть синдромом барабанных палочек. Он может быть признаком серьёзных заболеваний органов дыхания и сердца. Хорошая новость в том, что синдром легко выявить самому, даже с дивана вставать не придётся. Достаточно посмотреть на большие палицы.
Тест делается очень просто: прижмите ногти больших пальцев обеих рук друг к другу и посмотрите, остался ли между основаниями ногтей небольшой ромбовидный зазор. Если он есть, и ногти соединяются, то проблемы нет. А вот отсутствие зазора и разнонаправленность кончиков ногтей — уже плохой знак. Значит, стоит проверить лёгкие и сердце, отметило издание «Доктор Питер».
Увеличенные концевые фаланги пальцев ещё называют симптомом барабанных палочек. Он указывает на хронический дефицит кислорода в организме, при котором разрастается соединительная ткань на пальцах рук, объясняла изданию кардиолог Анна Кореневич. А вот почему организму не хватает кислорода — это отдельный вопрос.
Симптом барабанных палочек может появиться из-за следующих болезней:
- хронический бронхит;
- эмфизема лёгких;
- бронхиальная астма;
- хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ);
- туберкулёз;
- рак лёгких;
- тяжёлые врождённые пороки сердца.