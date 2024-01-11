Здоровье
07:00, 11 января 2024
1 мин.

Лёгкие и сердце можно проверить, не вставая с дивана. Помогут большие пальцы

Ещё в древности люди заметили, что при нехватке кислорода концевые фаланги пальцев на руках утолщаются, а ногти меняют форму. Позже это стали называть синдромом барабанных палочек. Он может быть признаком серьёзных заболеваний органов дыхания и сердца. Хорошая новость в том, что синдром легко выявить самому, даже с дивана вставать не придётся. Достаточно посмотреть на большие палицы.

Лёгкие и сердце можно проверить, не вставая с дивана. Помогут большие пальцы
© freepik

Тест делается очень просто: прижмите ногти больших пальцев обеих рук друг к другу и посмотрите, остался ли между основаниями ногтей небольшой ромбовидный зазор. Если он есть, и ногти соединяются, то проблемы нет. А вот отсутствие зазора и разнонаправленность кончиков ногтей — уже плохой знак. Значит, стоит проверить лёгкие и сердце, отметило издание «Доктор Питер».

Увеличенные концевые фаланги пальцев ещё называют симптомом барабанных палочек. Он указывает на хронический дефицит кислорода в организме, при котором разрастается соединительная ткань на пальцах рук, объясняла изданию кардиолог Анна Кореневич. А вот почему организму не хватает кислорода — это отдельный вопрос.

Симптом барабанных палочек может появиться из-за следующих болезней:

  • хронический бронхит;
  • эмфизема лёгких;
  • бронхиальная астма;
  • хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ);
  • туберкулёз;
  • рак лёгких;
  • тяжёлые врождённые пороки сердца.
Автор:Сергей Свешников
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.