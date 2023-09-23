Лёгкая ОРВИ не помеха. Россиянам объяснили, когда можно делать прививку от гриппа

Когда стоит делать прививку от гриппа

Как объяснила врач-терапевт, функциональный диагност «СМ-Клиника» Елена Цинбал, проходить вакцинацию против гриппа лучше всего в сентябре, при этом от прививки до сезона простуд должно пройти 3–4 недели.

В целом же прививаться можно в любое время года, даже зимой и весной. Желательно ежегодно. Ограничений по возрасту нет — прививки делают всем, начиная с 6-месячного возраста. Особенно рекомендуют пройти вакцинацию тем, кто собирается в поездки в южное полушарие.

Противопоказания к вакцинации от гриппа

Вакцинацию лучше отложить либо отменить, если у человека есть:

обострение хронического заболевания;

аллергическая реакция на компоненты вакцины;

повышенное артериальное давление.

При этом ОРВИ в лёгкой форме и острая кишечная инфекция — не противопоказания от проведения плановой вакцинации, утверждает Цинбал.

По словам специалиста, при простуде прививку можно делать сразу после нормализации температуры тела. Просто при плохом самочувствии тоже можно проводить вакцинацию, ничего не опасаясь.

Но если вы в чём-то сомневаетесь — проконсультируйтесь с врачом. Он примет решение, делать прививку или нет.

Ранее мы рассказывали, чем опасны сезонные прививки против гриппа.