Любите чеснок? И зря, он может навредить даже здоровому человеку
Правда ли, что чеснок может навредить здоровому человеку? Да.
По словам терапевта Оксаны Драпкиной, у чеснока есть немало полезных свойств, но он так же спокойно может и подпортить здоровье. В каких случаях это может произойти?
- Если переесть чеснока (особенно на голодный желудок), можно получить изжогу, вздутие живота и диарею. Норма в день — 1−2 зубчика.
- У людей с плохой свёртываемостью крови и перед операциями могут возникнуть проблемы.
- Людям с индивидуальной непереносимостью лучше от чеснока отказаться.
- Если нанести на кожу или слизистую сок чеснока, то можно получить ожог. Поэтому никаких примочек или капель с ним делать не нужно.
Отдельно врач упомянула людей с хроническими заболеваниями ЖКТ вроде язвы желудка, хронического панкреатита и гастрита. Им чеснок вообще противопоказан, потому что он стимулирует работу ЖКТ, а это не то, что людям с такими диагнозами нужно.
А что насчёт чёрного чеснока, который стал в последнее время популярным, так это обычный ферментированный чеснок без специфического запаха и вкуса. Никаких чудес он не сотворит, поэтому покупать его или нет — личное дело каждого.
А если о пользе чеснока хочется почитать побольше, то специалисты как раз рассказывали об этом здесь.