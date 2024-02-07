Любите чеснок? И зря, он может навредить даже здоровому человеку

Правда ли, что чеснок может навредить здоровому человеку? Да.

По словам терапевта Оксаны Драпкиной, у чеснока есть немало полезных свойств, но он так же спокойно может и подпортить здоровье. В каких случаях это может произойти?

Если переесть чеснока (особенно на голодный желудок), можно получить изжогу, вздутие живота и диарею. Норма в день — 1−2 зубчика. У людей с плохой свёртываемостью крови и перед операциями могут возникнуть проблемы. Людям с индивидуальной непереносимостью лучше от чеснока отказаться. Если нанести на кожу или слизистую сок чеснока, то можно получить ожог. Поэтому никаких примочек или капель с ним делать не нужно.

Отдельно врач упомянула людей с хроническими заболеваниями ЖКТ вроде язвы желудка, хронического панкреатита и гастрита. Им чеснок вообще противопоказан, потому что он стимулирует работу ЖКТ, а это не то, что людям с такими диагнозами нужно.

А что насчёт чёрного чеснока, который стал в последнее время популярным, так это обычный ферментированный чеснок без специфического запаха и вкуса. Никаких чудес он не сотворит, поэтому покупать его или нет — личное дело каждого.

А если о пользе чеснока хочется почитать побольше, то специалисты как раз рассказывали об этом здесь.