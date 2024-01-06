Здоровье
06:00, 06 января 2024
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Любите фастфуд или сладкое? Это вызывает дефицит важного витамина

В условиях современной экологии сложно поддерживать в организме уровень витаминов, нужный для бесперебойной работы всех систем. Особенно если правильное питание залетает в рацион случайно и очень редко. Концентрация хрома в организме обычно довольно низкая, но его недостаток плохо сказывается на здоровье. И обнаружить его можно лишь по косвенным признакам.

Любите фастфуд или сладкое? Это вызывает дефицит важного витамина
© Ksenia Yakovleva / Unsplash

Как рассказала гастроэнтеролог Евгения Москалькова, хром поступает в организм через пищу, воздух и добавки, причём основное количество вещества поставляется именно через дыхание — до 25%. В кишечнике же всасывается не более 1% хрома, однако если питаться сбалансированно, то этого должно хватать для хорошего самочувствия.

Обнаружить у себя дефицит хрома по каким-то симптомам сложно, потому что их буквально нет и появляются они лишь при критической нехватке вещества, например, у людей, которые долгое время провели исключительно на капельницах. У них появляются:

  • гипергликемия;
  • повышение уровня свободных жирных кислот в крови;
  • энцефалопатия.

Точно дефицит определить сможет только врач после анализов, но заподозрить у себя нехватку хрома можно, если:

  1. увлекаться нездоровым питанием, есть несбалансированно и на бегу;
  2. игнорировать продукты, содержащие хром;
  3. иметь любовь к сладостям и выпечке;
  4. есть дефицит железа, йода или белка;
  5. есть диабет 2-го типа;
  6. имеются проблемы с ЖКТ, особенно кишечником;
  7. есть тяжёлые травмы и обширные ожоги;
  8. постоянно нервничать и испытывать стресс;
  9. имеется плохая экология;
  10. употреблять хромосодержащие добавки.

В день нужно потреблять 200−250 мкг хрома, и эта норма будет покрываться, если в рацион добавить:

  • овощи;
  • фрукты;
  • спаржу;
  • грибы;
  • зерновые;
  • специи (чёрный перец);
  • пивные дрожжи;
  • орехи;
  • мясо.

Ранее врач рассказывала, почему может тянуть на сладкое. Это может быть дефицит витаминов и минералов, среди них и хром. А какие ещё показатели стоит проверить — читайте здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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