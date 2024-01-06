Любите фастфуд или сладкое? Это вызывает дефицит важного витамина

Как рассказала гастроэнтеролог Евгения Москалькова, хром поступает в организм через пищу, воздух и добавки, причём основное количество вещества поставляется именно через дыхание — до 25%. В кишечнике же всасывается не более 1% хрома, однако если питаться сбалансированно, то этого должно хватать для хорошего самочувствия.

Обнаружить у себя дефицит хрома по каким-то симптомам сложно, потому что их буквально нет и появляются они лишь при критической нехватке вещества, например, у людей, которые долгое время провели исключительно на капельницах. У них появляются:

гипергликемия;

повышение уровня свободных жирных кислот в крови;

энцефалопатия.

Точно дефицит определить сможет только врач после анализов, но заподозрить у себя нехватку хрома можно, если:

увлекаться нездоровым питанием, есть несбалансированно и на бегу; игнорировать продукты, содержащие хром; иметь любовь к сладостям и выпечке; есть дефицит железа, йода или белка; есть диабет 2-го типа; имеются проблемы с ЖКТ, особенно кишечником; есть тяжёлые травмы и обширные ожоги; постоянно нервничать и испытывать стресс; имеется плохая экология; употреблять хромосодержащие добавки.

В день нужно потреблять 200−250 мкг хрома, и эта норма будет покрываться, если в рацион добавить:

овощи;

фрукты;

спаржу;

грибы;

зерновые;

специи (чёрный перец);

пивные дрожжи;

орехи;

мясо.

Ранее врач рассказывала, почему может тянуть на сладкое. Это может быть дефицит витаминов и минералов, среди них и хром. А какие ещё показатели стоит проверить — читайте здесь.