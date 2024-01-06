Любите фастфуд или сладкое? Это вызывает дефицит важного витамина
В условиях современной экологии сложно поддерживать в организме уровень витаминов, нужный для бесперебойной работы всех систем. Особенно если правильное питание залетает в рацион случайно и очень редко. Концентрация хрома в организме обычно довольно низкая, но его недостаток плохо сказывается на здоровье. И обнаружить его можно лишь по косвенным признакам.
Как рассказала гастроэнтеролог Евгения Москалькова, хром поступает в организм через пищу, воздух и добавки, причём основное количество вещества поставляется именно через дыхание — до 25%. В кишечнике же всасывается не более 1% хрома, однако если питаться сбалансированно, то этого должно хватать для хорошего самочувствия.
Обнаружить у себя дефицит хрома по каким-то симптомам сложно, потому что их буквально нет и появляются они лишь при критической нехватке вещества, например, у людей, которые долгое время провели исключительно на капельницах. У них появляются:
- гипергликемия;
- повышение уровня свободных жирных кислот в крови;
- энцефалопатия.
Точно дефицит определить сможет только врач после анализов, но заподозрить у себя нехватку хрома можно, если:
- увлекаться нездоровым питанием, есть несбалансированно и на бегу;
- игнорировать продукты, содержащие хром;
- иметь любовь к сладостям и выпечке;
- есть дефицит железа, йода или белка;
- есть диабет 2-го типа;
- имеются проблемы с ЖКТ, особенно кишечником;
- есть тяжёлые травмы и обширные ожоги;
- постоянно нервничать и испытывать стресс;
- имеется плохая экология;
- употреблять хромосодержащие добавки.
В день нужно потреблять 200−250 мкг хрома, и эта норма будет покрываться, если в рацион добавить:
- овощи;
- фрукты;
- спаржу;
- грибы;
- зерновые;
- специи (чёрный перец);
- пивные дрожжи;
- орехи;
- мясо.
Ранее врач рассказывала, почему может тянуть на сладкое. Это может быть дефицит витаминов и минералов, среди них и хром. А какие ещё показатели стоит проверить — читайте здесь.