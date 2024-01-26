Любите хлеб и макароны? Врач рассказал, как обнаружить у себя неизлечимую болезнь

Что такое целиакия

Под целиакией современные врачи понимают генетическое заболевание, при котором у человека появляется непереносимость глютена, рассказала педиатр и гастроэнтеролог Екатерина Леонтьева. Как только глютен (группа белков, которая содержится в зерновых) попадает в организм, иммунная система начинает нападать на собственные клетки.

Симптомы непереносимости глютена

Заболевание фокусируется на тонкой кишке, поэтому воспаляется слизистая и снижается усвоение питательных веществ и микроэлементов. Поэтому появляются признаки вроде:

вздутия живота;

нарушения стула (диарея или запор);

зудящих волдырей (на коленях, локтях, шее, туловище);

нарушения эмали зубов;

боли в суставах;

апатии, вялости;

анемии;

дефицита витамина D;

задержки роста и развития;

задержки полового развития.

Целиакия может развиться в любом возрасте — хоть в 4−6 месяцев, хоть в подростковый период, хоть у уже взрослого человека. Никакой профилактики против неё нет, заболевание генетическое, поэтому нет смысла пытаться вводить глютеносодержащие продукты в прикорм попозже.

Как обнаружить целиакию

Если заподозрили непереносимость глютена, то перед обращением к врачу не нужно исключать глютен из рациона. Безглютеновая диета помешает диагностике.

Анализ крови на антитела к тканевой трансглутаминазе igA. Если он положительный — вероятность целиакии высокая. Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с биопсией тонкой кишки. На слизистой должны быть ворсинки, которые всасывают питательные вещества, если их нет — подозревают непереносимость глютена. Генетическое тестирование может помочь, но только косвенно, потому что выявит не наличие болезни, а только предрасположенность к ней.

Как лечить непереносимость глютена

Вылечить целиакию нельзя, можно только её контролировать. Поэтому при таком диагнозе придётся пожизненно отказаться от продуктов, содержащих глютен. Он может быть не только в злаковых культурах (хлебе, макаронах и так далее), но и в сладостях, лекарствах, соусах. Как только глютен перестанет поступать в организм — ворсинки в тонкой кишке восстановятся и состояние улучшится.

Безглютеновая диета

Специалистка особенно подчеркнула два момента.

Садиться на такую диету перед диагностикой на целиакию нельзя — она испортит результаты. Назначать себе безглютеновую диету без подтверждённого диагноза и консультации с врачом нельзя. А всё потому что безглютеновые продукты содержат в себе меньше питательных веществ.

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