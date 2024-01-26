Здоровье
Опубликовано 26 января 2024, 12:40
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Любите хлеб и макароны? Врач рассказал, как обнаружить у себя неизлечимую болезнь

Непереносимость глютена или лактозы многие считают модными заболеваниями, за которыми на самом деле не стоит ничего серьёзного. Однако врачи предупреждают, что целиакия на самом деле может немало навредить здоровью, а у детей — ещё и развитию. И никто от неё не застрахован. О самых главных симптомах рассказала гастроэнтеролог Леонтьева.
Любите хлеб и макароны? Врач рассказал, как обнаружить у себя неизлечимую болезнь
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Что такое целиакия

Под целиакией современные врачи понимают генетическое заболевание, при котором у человека появляется непереносимость глютена, рассказала педиатр и гастроэнтеролог Екатерина Леонтьева. Как только глютен (группа белков, которая содержится в зерновых) попадает в организм, иммунная система начинает нападать на собственные клетки.

Симптомы непереносимости глютена

Заболевание фокусируется на тонкой кишке, поэтому воспаляется слизистая и снижается усвоение питательных веществ и микроэлементов. Поэтому появляются признаки вроде:

  • вздутия живота;
  • нарушения стула (диарея или запор);
  • зудящих волдырей (на коленях, локтях, шее, туловище);
  • нарушения эмали зубов;
  • боли в суставах;
  • апатии, вялости;
  • анемии;
  • дефицита витамина D;
  • задержки роста и развития;
  • задержки полового развития.

Целиакия может развиться в любом возрасте — хоть в 4−6 месяцев, хоть в подростковый период, хоть у уже взрослого человека. Никакой профилактики против неё нет, заболевание генетическое, поэтому нет смысла пытаться вводить глютеносодержащие продукты в прикорм попозже.

Как обнаружить целиакию

Если заподозрили непереносимость глютена, то перед обращением к врачу не нужно исключать глютен из рациона. Безглютеновая диета помешает диагностике.

  1. Анализ крови на антитела к тканевой трансглутаминазе igA. Если он положительный — вероятность целиакии высокая.
  2. Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с биопсией тонкой кишки. На слизистой должны быть ворсинки, которые всасывают питательные вещества, если их нет — подозревают непереносимость глютена.
  3. Генетическое тестирование может помочь, но только косвенно, потому что выявит не наличие болезни, а только предрасположенность к ней.

Как лечить непереносимость глютена

Вылечить целиакию нельзя, можно только её контролировать. Поэтому при таком диагнозе придётся пожизненно отказаться от продуктов, содержащих глютен. Он может быть не только в злаковых культурах (хлебе, макаронах и так далее), но и в сладостях, лекарствах, соусах. Как только глютен перестанет поступать в организм — ворсинки в тонкой кишке восстановятся и состояние улучшится.

Безглютеновая диета

Специалистка особенно подчеркнула два момента.

  1. Садиться на такую диету перед диагностикой на целиакию нельзя — она испортит результаты.
  2. Назначать себе безглютеновую диету без подтверждённого диагноза и консультации с врачом нельзя. А всё потому что безглютеновые продукты содержат в себе меньше питательных веществ.

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Автор:Ника Белова
Редакция
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