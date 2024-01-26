Любите хлеб и макароны? Врач рассказал, как обнаружить у себя неизлечимую болезнь
Что такое целиакия
Под целиакией современные врачи понимают генетическое заболевание, при котором у человека появляется непереносимость глютена, рассказала педиатр и гастроэнтеролог Екатерина Леонтьева. Как только глютен (группа белков, которая содержится в зерновых) попадает в организм, иммунная система начинает нападать на собственные клетки.
Симптомы непереносимости глютена
Заболевание фокусируется на тонкой кишке, поэтому воспаляется слизистая и снижается усвоение питательных веществ и микроэлементов. Поэтому появляются признаки вроде:
- вздутия живота;
- нарушения стула (диарея или запор);
- зудящих волдырей (на коленях, локтях, шее, туловище);
- нарушения эмали зубов;
- боли в суставах;
- апатии, вялости;
- анемии;
- дефицита витамина D;
- задержки роста и развития;
- задержки полового развития.
Целиакия может развиться в любом возрасте — хоть в 4−6 месяцев, хоть в подростковый период, хоть у уже взрослого человека. Никакой профилактики против неё нет, заболевание генетическое, поэтому нет смысла пытаться вводить глютеносодержащие продукты в прикорм попозже.
Как обнаружить целиакию
Если заподозрили непереносимость глютена, то перед обращением к врачу не нужно исключать глютен из рациона. Безглютеновая диета помешает диагностике.
- Анализ крови на антитела к тканевой трансглутаминазе igA. Если он положительный — вероятность целиакии высокая.
- Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с биопсией тонкой кишки. На слизистой должны быть ворсинки, которые всасывают питательные вещества, если их нет — подозревают непереносимость глютена.
- Генетическое тестирование может помочь, но только косвенно, потому что выявит не наличие болезни, а только предрасположенность к ней.
Как лечить непереносимость глютена
Вылечить целиакию нельзя, можно только её контролировать. Поэтому при таком диагнозе придётся пожизненно отказаться от продуктов, содержащих глютен. Он может быть не только в злаковых культурах (хлебе, макаронах и так далее), но и в сладостях, лекарствах, соусах. Как только глютен перестанет поступать в организм — ворсинки в тонкой кишке восстановятся и состояние улучшится.
Безглютеновая диета
Специалистка особенно подчеркнула два момента.
- Садиться на такую диету перед диагностикой на целиакию нельзя — она испортит результаты.
- Назначать себе безглютеновую диету без подтверждённого диагноза и консультации с врачом нельзя. А всё потому что безглютеновые продукты содержат в себе меньше питательных веществ.
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