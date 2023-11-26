Любите кофе? Превратите его в полезный перекус с помощью всего двух ингредиентов

Бронекофе хорош тем, что он ускоряет метаболизм, насыщает и избавляет от чувства голода на несколько часов. Конечно, он не заменит полноценный приём пищи, но как перекус — вполне подойдёт, отметила врач.

Для приготовления этого чудо-напитка, помимо одной чашки самого кофе, понадобится столовая ложка топлёного сливочного масла и столько же органического кокосового масла.

Ингредиенты нужно тщательно перемешать в блендере или в шейкере. Должна получиться однородная масса кремовой текстуры. Следите за тем, чтобы жиры не отслаивались.

Бронекофе можно пить с корицей, перцем чили или какао. А вот сахар в такой напиток нельзя класть ни в коем случае, предупредила Лебедева в беседе с изданием «Доктор Питер». Вашей печени точно не понравится сочетание глюкозы и жиров.

Раньше кофе относили, скорее, к не самым полезным напиткам. Однако со временем стало понятно, что в нём гораздо больше пользы, чем многие думали. Недавно учёные нашли ещё один плюс кофе для здоровья.