Любите кофе? Превратите его в полезный перекус с помощью всего двух ингредиентов
Любители кофе любят его по-разному. Кто-то предпочитает пить чистый чёрный кофе, кто-то добавляет в напиток корицу или соль, другие — молоко и даже сиропы. Врач-эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева поделилась рецептом бронекофе. Это кето-вариант напитка, который только улучшает его свойства. Секрет — в двух ингредиентах.
Бронекофе хорош тем, что он ускоряет метаболизм, насыщает и избавляет от чувства голода на несколько часов. Конечно, он не заменит полноценный приём пищи, но как перекус — вполне подойдёт, отметила врач.
Для приготовления этого чудо-напитка, помимо одной чашки самого кофе, понадобится столовая ложка топлёного сливочного масла и столько же органического кокосового масла.
Ингредиенты нужно тщательно перемешать в блендере или в шейкере. Должна получиться однородная масса кремовой текстуры. Следите за тем, чтобы жиры не отслаивались.
Бронекофе можно пить с корицей, перцем чили или какао. А вот сахар в такой напиток нельзя класть ни в коем случае, предупредила Лебедева в беседе с изданием «Доктор Питер». Вашей печени точно не понравится сочетание глюкозы и жиров.
Раньше кофе относили, скорее, к не самым полезным напиткам. Однако со временем стало понятно, что в нём гораздо больше пользы, чем многие думали. Недавно учёные нашли ещё один плюс кофе для здоровья.