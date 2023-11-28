Любите масло для кожи? Косметолог рассказала, когда оно не лечит, а калечит

В суровое для кожи время для ухода косметолог и врач-дерматовенеролог Екатерина Васильева посоветовала обратить внимание на баттеры, в которых много пептидов, аминокислот и масла макадамии или ши. Такое средство хорошо напитает и увлажнит высушенную кожу.

Но есть нюанс: наносить масло нужно только на сухую кожу, а не влажную после душа. В противном случае масло запечатает воду и создаст парниковый эффект, вытягивая влагу из и без того сухой кожи. И это точно не тот результат, на который все надеются.

Но кожа приходит в печальное состояние не только из-за погоды, немалую роль играют и внутренние проблемы организма. Если заметили сухость и стянутость кожи, то лучше проверить у врача щитовидную железу, которая отвечает за гормоны, ответственные в том числе за синтез коллагена. А он как раз и нужен для эластичности и упругости кожи.

Ещё хорошо бы включить в рацион йодсодержащие продукты, потому что йода россиянам всегда не хватает. Подойдут:

треска;

минтай;

креветки;

водоросли;

желток куриного яйца;

кедровые и грецкие орехи.

Но помимо йода коже помогут и другие витамины, с их списком можно ознакомиться здесь.