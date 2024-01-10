Любите минералку? Проверьте, можно ли вам её пить

Когда минералка опасна

По словам Демьяновской, минеральная вода может ухудшить состояние при проблемах с этими органами:

Почки. На их функции может плохо отразиться избыток некоторых минералов, например натрия. Поэтому людям с острой или хронической почечной недостаточностью минералку лучше не пить. Если есть сильная потребность — для начала проконсультируйтесь с врачом.

ЖКТ. Первое — минералка запрещена при обострении язвенной болезни желудка. Второе — сильногазированная может усилить симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (когда кислое содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод): рефлюкс, изжога, боль в верхней части живота, отрыжка. Но в этом случае есть способ защиты — перед тем как пить, выпустите газы из бутылки.

Сердце. Минералку с высоким содержанием натрия и хлора не рекомендуют пить людям с гипертонической болезнью. Объяснение простое: они способны повышать артериальное давление.

Желчный пузырь. Людям с заболеваниях желчевыводящих путей стоит пить подогретую минералку. Её вид и безопасный объём определяет врач.

А ещё минеральную воду нельзя пить людям со склонностью к отёкам. Дело в том, что натрий в ней притягивает к себе воду и задерживает её в организме, а они как раз из-за этого и появляются.