Здоровье
22:00, 10 января 2024
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Любите минералку? Проверьте, можно ли вам её пить

Минеральная вода давно заслужила звание друга заботящихся о здоровье. Да, у неё немало полезных свойств. Но, как известно, медаль имеет две стороны — одним людям целительная водичка помогает, другим же может навредить. При каких проблемах со здоровьем от минералки лучше отказаться, «Газете.Ru» рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Любите минералку? Проверьте, можно ли вам её пить
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Когда минералка опасна

По словам Демьяновской, минеральная вода может ухудшить состояние при проблемах с этими органами:

  • Почки. На их функции может плохо отразиться избыток некоторых минералов, например натрия. Поэтому людям с острой или хронической почечной недостаточностью минералку лучше не пить. Если есть сильная потребность — для начала проконсультируйтесь с врачом.

  • ЖКТ. Первое — минералка запрещена при обострении язвенной болезни желудка. Второе — сильногазированная может усилить симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (когда кислое содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод): рефлюкс, изжога, боль в верхней части живота, отрыжка. Но в этом случае есть способ защиты — перед тем как пить, выпустите газы из бутылки.

  • Сердце. Минералку с высоким содержанием натрия и хлора не рекомендуют пить людям с гипертонической болезнью. Объяснение простое: они способны повышать артериальное давление.

  • Желчный пузырь. Людям с заболеваниях желчевыводящих путей стоит пить подогретую минералку. Её вид и безопасный объём определяет врач.

А ещё минеральную воду нельзя пить людям со склонностью к отёкам. Дело в том, что натрий в ней притягивает к себе воду и задерживает её в организме, а они как раз из-за этого и появляются.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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