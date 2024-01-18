Любите соки из магазина? Врач назвала 7 причин, почему с этим пора завязывать

В натуральном соке полно клетчатки, витаминов и других микроэлементов, но в пакетированном ничего такого нет. Зато различной химии в нём полно. Об этом подробнее рассказала эндокринолог Анжела Толмасова.

Соки долго варят для того, чтобы они дольше хранились, поэтому в них нет витаминов. Для них используют фрукты и овощи низкого качества. В составе соков есть химические вещества вроде патулина, которые улучшают вкус и помогают устранить неприятный запах плохого сырья. При этом химвещества могут быть генотоксичными. Химический состав соков может влиять на репродуктивную систему, вызывая снижение фертильности и либидо. Соки «без консервантов» готовят с удалением кислорода (деоксигенацией), поэтому этот процесс портит качество фруктов и даже может сделать напиток опасным. Сахар и искусственные ароматизаторы в составе подвергают дополнительной нагрузке почки, которым это все выводить. Обилие сахара в соках может вызвать ожирение, а следом — сердечно-сосудистые заболевания, диабет и проблемы с ЖКТ.

При этом натуральные соки могут буквально творить чудеса. Например, один из них может избавить от камней в почках, а какой — читайте здесь.