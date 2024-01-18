Опубликовано 18 января 2024, 23:30
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Любите соки из магазина? Врач назвала 7 причин, почему с этим пора завязывать
Для поддержания иммунитета многие врачи советуют пить сок из-за обилия в нём витаминов, но здесь нужно всегда уточнять, что речь идёт о свежевыжатых вариантах. В пакетах и бутылках из магазина же обычно хранится непонятное варево, которое не содержит ни одного полезного элемента, а только кучу сахара, - и назвать его полезным язык не поворачивается.
В натуральном соке полно клетчатки, витаминов и других микроэлементов, но в пакетированном ничего такого нет. Зато различной химии в нём полно. Об этом подробнее рассказала эндокринолог Анжела Толмасова.
- Соки долго варят для того, чтобы они дольше хранились, поэтому в них нет витаминов.
- Для них используют фрукты и овощи низкого качества.
- В составе соков есть химические вещества вроде патулина, которые улучшают вкус и помогают устранить неприятный запах плохого сырья. При этом химвещества могут быть генотоксичными.
- Химический состав соков может влиять на репродуктивную систему, вызывая снижение фертильности и либидо.
- Соки «без консервантов» готовят с удалением кислорода (деоксигенацией), поэтому этот процесс портит качество фруктов и даже может сделать напиток опасным.
- Сахар и искусственные ароматизаторы в составе подвергают дополнительной нагрузке почки, которым это все выводить.
- Обилие сахара в соках может вызвать ожирение, а следом — сердечно-сосудистые заболевания, диабет и проблемы с ЖКТ.
При этом натуральные соки могут буквально творить чудеса. Например, один из них может избавить от камней в почках, а какой — читайте здесь.