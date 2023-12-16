Любите спать голышом? Выигрываете сразу по пяти пунктам

Во-первых, голышом эффективнее засыпать — тело быстрее охлаждается, и человек легче погружается в сон.

Во-вторых, одежда для сна может стеснять движения и даже затруднять кровообращение — всё это работает против человека, не давая ему утром чувствовать себя отдохнувшим.

В-третьих, у людей с повышенной потливостью из-за тесной пижамы могут появиться раздражение кожи, красные пятна и зуд.

В-четвёртых, спящие нагими чувствуют свободу, особенно на контрасте с тем, сколько всего в течение дня мы носим на себе зимой.

Ну и в-пятых, по словам Филёвой, сон без одежды повышает самооценку и способствует укреплению супружеских отношений.

«Многие пары признаются, что чувствуют себя более счастливыми, когда ложатся спать "кожа к коже". Благодаря такому телесному контакту организм начинает вырабатывать гормон счастья — окситоцин», — сказала врач.

Зато врачи не рекомендуют ложиться спать на пустой желудок. По словам диетолога и генетика Натальи Артемьевой, последний раз поесть следует за три часа до сна. В крайнем случае — за час, но тогда выбирайте лёгкие продукты.