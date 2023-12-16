Любите спать голышом? Выигрываете сразу по пяти пунктам
Для сна существуют специальные виды одежды, среди которых множество вариантов пижам для обоих полов и сорочек для женщин. Но кто-то всё равно предпочитает спать в обычной футболке, а кто-то — и вовсе в чём мать родила. А полная свобода тела от одежды, между прочим, ещё и полезна для здоровья. Чем именно, «Лайфу» рассказала врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.
Во-первых, голышом эффективнее засыпать — тело быстрее охлаждается, и человек легче погружается в сон.
Во-вторых, одежда для сна может стеснять движения и даже затруднять кровообращение — всё это работает против человека, не давая ему утром чувствовать себя отдохнувшим.
В-третьих, у людей с повышенной потливостью из-за тесной пижамы могут появиться раздражение кожи, красные пятна и зуд.
В-четвёртых, спящие нагими чувствуют свободу, особенно на контрасте с тем, сколько всего в течение дня мы носим на себе зимой.
Ну и в-пятых, по словам Филёвой, сон без одежды повышает самооценку и способствует укреплению супружеских отношений.
«Многие пары признаются, что чувствуют себя более счастливыми, когда ложатся спать "кожа к коже". Благодаря такому телесному контакту организм начинает вырабатывать гормон счастья — окситоцин», — сказала врач.
Зато врачи не рекомендуют ложиться спать на пустой желудок. По словам диетолога и генетика Натальи Артемьевой, последний раз поесть следует за три часа до сна. В крайнем случае — за час, но тогда выбирайте лёгкие продукты.