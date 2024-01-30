Любите спать на животе? Врач объяснила, в какие проблемы со здоровьем это выльется

Как объяснила терапевт Галина Аксёнова, поза на животе очень неестественная для человека, потому что голова в любом случае повернута в сторону и это мешает нормальному кровотоку. И именно отсюда и идут все проблемы:

- сосуды мозга просто не получают все необходимые вещества, из-за чего наутро можно проснуться с отёками и головной болью из-за повышенного внутриглазного давления и перенапряжения глаз; - мышцы шеи и спины перекручиваются, из-за чего накапливается молочная кислота, а она тоже приводит к головной боли.

Что делать, если любите спать на животе

Сперва можно полежать, как привыкли, потом лечь полубоком (на животе, но приобняв подушку), затем перевернуться либо на спину, либо на бок (эта поза считается самой естественной). Можно положить между ног, возле рук или возле шеи небольшую подушку, которая будет распрямлять позу. Хоть сколько-то, но такой лайфхак поможет.

Если кажется, что сон для слабаков и отоспаться всегда можно когда-нибудь потом, то лучше послушать эндокринолога Квасову. Она рассказала, зачем вообще нужно высыпаться.