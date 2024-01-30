Опубликовано 30 января 2024, 07:00
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Любите спать на животе? Врач объяснила, в какие проблемы со здоровьем это выльется
Многие понимают, что засыпать лучше в удобной и привычной позе. Но оказывается, что не все из них одинаково полезны. И касается эта тема в первую очередь тех, кто любит спать на животе. Терапевт Галина Аксёнова рассказала, к чему могут привести такие привычки. Вероятно, теперь причина необъяснимой головной боли будет раскрыта.
Как объяснила терапевт Галина Аксёнова, поза на животе очень неестественная для человека, потому что голова в любом случае повернута в сторону и это мешает нормальному кровотоку. И именно отсюда и идут все проблемы:
- сосуды мозга просто не получают все необходимые вещества, из-за чего наутро можно проснуться с отёками и головной болью из-за повышенного внутриглазного давления и перенапряжения глаз; - мышцы шеи и спины перекручиваются, из-за чего накапливается молочная кислота, а она тоже приводит к головной боли.
Что делать, если любите спать на животе
- Сперва можно полежать, как привыкли, потом лечь полубоком (на животе, но приобняв подушку), затем перевернуться либо на спину, либо на бок (эта поза считается самой естественной).
- Можно положить между ног, возле рук или возле шеи небольшую подушку, которая будет распрямлять позу. Хоть сколько-то, но такой лайфхак поможет.
Если кажется, что сон для слабаков и отоспаться всегда можно когда-нибудь потом, то лучше послушать эндокринолога Квасову. Она рассказала, зачем вообще нужно высыпаться.