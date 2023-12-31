Любителей бани предупредили о древней традиции, которая может их убить

Окунуться в сугроб после бани — это контрастная терапия. Нагретое тело охлаждается, и кровь притекает к внутренним органам. В чём плюсы:

улучшает микроциркуляцию крови и лимфы,

активизирует обменные процессы в тканях,

улучшает питание и очищение тканей,

укрепляет сосуды, делая их более эластичными и устойчивыми к внешним воздействиям,

способствует выработке гормонов счастья — эндорфинов.

Чем опасно окунаться в сугроб после бани:

термический шок: резкий перепад температур — стресс для сердечно-сосудистой системы, который может привести к тому, что человеку срочно понадобится врачебная помощь,

обморожение, особенно опасно для лица, ушей и кончиков пальцев.

Так что, если у вас проблемы с сердцем и сосудами, лучше после бани в снег не прыгать. Не стоит делать это аллергикам, людям с симптомами простуды и лихорадки, а также страдающим хроническими заболеваниями дыхательных путей, сказала Махмудова «Газете.ru». Беременным процедура тоже противопоказана, как и растирание снегом. Пожилым и детям к ней стоит относиться с осторожностью.

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