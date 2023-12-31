Любителей бани предупредили о древней традиции, которая может их убить
Запрыгнуть в сугроб после горячей бани — древняя традиция, которая, как считается, укрепляет и тело, и дух. Отчасти это правда. Однако у этой процедуры тоже есть свои ограничения, и их немало, предупредила врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова. Более того, самые неосторожные после такого могут попасть в больницу с инфарктом.
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Окунуться в сугроб после бани — это контрастная терапия. Нагретое тело охлаждается, и кровь притекает к внутренним органам. В чём плюсы:
- улучшает микроциркуляцию крови и лимфы,
- активизирует обменные процессы в тканях,
- улучшает питание и очищение тканей,
- укрепляет сосуды, делая их более эластичными и устойчивыми к внешним воздействиям,
- способствует выработке гормонов счастья — эндорфинов.
Чем опасно окунаться в сугроб после бани:
- термический шок: резкий перепад температур — стресс для сердечно-сосудистой системы, который может привести к тому, что человеку срочно понадобится врачебная помощь,
- обморожение, особенно опасно для лица, ушей и кончиков пальцев.
Так что, если у вас проблемы с сердцем и сосудами, лучше после бани в снег не прыгать. Не стоит делать это аллергикам, людям с симптомами простуды и лихорадки, а также страдающим хроническими заболеваниями дыхательных путей, сказала Махмудова «Газете.ru». Беременным процедура тоже противопоказана, как и растирание снегом. Пожилым и детям к ней стоит относиться с осторожностью.
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