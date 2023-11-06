Здоровье
09:00, 06 ноября 2023
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Любителей бассейна предупредили об опасности плавания в линзах

Контактные линзы — один из самых популярных способов коррекции зрения. Многие считают его удобным, ведь не нужно постоянно носить очки или делать операцию. Только вот хирурги-офтальмологи линзы не любят по целому ряду причин. Одна из них подстерегает тех, кто носит контактные линзы в бассейне, рассказала офтальмолог, хирург, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Любителей бассейна предупредили об опасности плавания в линзах
© Freepik

Плавать полезно, поэтому отказываться от этого вида спорта людям со слабым зрением не стоит, отметила врач. Однако тем, кто постоянно носит контактные линзы (и в том числе ходит в них в бассейн), стоит помнить, что под ними могут поселиться акантамёбы.

Акантамёбы — это микроорганизмы, вызывающие хроническую длительную вялотекущую инфекцию, избавиться от которой очень сложно. Она приводит к стойкому помутнению в роговице. Таким пациентам нередко приходится пересаживать роговицу. А в особо запущенных случаях можно и вовсе лишиться глаза, предупредила врач в эфире телеканала «Доктор».

Так что линзы, хоть и не ощущаются на глазах, всё же требуют осторожного обращения. Их стоит снимать не только на время плавания, но и если вы вдруг решите вздремнуть днём. Иначе буквально за несколько часов у вас может расплавиться роговица.

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