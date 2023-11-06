Любителей бассейна предупредили об опасности плавания в линзах
Контактные линзы — один из самых популярных способов коррекции зрения. Многие считают его удобным, ведь не нужно постоянно носить очки или делать операцию. Только вот хирурги-офтальмологи линзы не любят по целому ряду причин. Одна из них подстерегает тех, кто носит контактные линзы в бассейне, рассказала офтальмолог, хирург, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
Плавать полезно, поэтому отказываться от этого вида спорта людям со слабым зрением не стоит, отметила врач. Однако тем, кто постоянно носит контактные линзы (и в том числе ходит в них в бассейн), стоит помнить, что под ними могут поселиться акантамёбы.
Акантамёбы — это микроорганизмы, вызывающие хроническую длительную вялотекущую инфекцию, избавиться от которой очень сложно. Она приводит к стойкому помутнению в роговице. Таким пациентам нередко приходится пересаживать роговицу. А в особо запущенных случаях можно и вовсе лишиться глаза, предупредила врач в эфире телеканала «Доктор».
Так что линзы, хоть и не ощущаются на глазах, всё же требуют осторожного обращения. Их стоит снимать не только на время плавания, но и если вы вдруг решите вздремнуть днём. Иначе буквально за несколько часов у вас может расплавиться роговица.