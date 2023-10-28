Любителей чистить уши до скрипа предупредили о риске переусердствовать с этим

От частого использования ватных палочек серы в ушах будет только больше, предупредила врач. Всё потому, что они будут раздражать церуминозные железы, которые эту серу как раз и вырабатывают.

Чем же тогда чистить уши? Ничем. Достаточно просто аккуратно промыть водой ушную раковину и наружный слуховой проход. Так же, как мы делаем это при умывании.

И не надо пытаться вымыть всю серу из уха, отметила Чиркова в разговоре с порталом News.ru. Сера защищает кожу прохода и барабанную перепонку от пыли, болезнетворных микроорганизмов и травм. У здорового человека её вырабатывается ровно столько, сколько надо. А выходит она из уха сама при жевании. Там её можно и убрать, заключила врач.

В общем, с гигиеной ушей не стоит усердствовать. Но кое-какие зоны всё же не надо игнорировать. К примеру, за ушами. Почему — выяснили учёные.