Здоровье
14:20, 28 октября 2023
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Любителей чистить уши до скрипа предупредили о риске переусердствовать с этим

Не следить за собой вредно для здоровья. Но и с гигиеной, оказывается, можно переборщить. Особенно в таких тонких делах, как, например, чистка ушей. Многие привыкли делать это ватными палочками. Терапевт Ольга Чиркова объяснила, почему это не самый подходящий инструмент для чистки ушей и почему вообще не стоит слишком усердствовать с этой процедурой.

Любителей чистить уши до скрипа предупредили о риске переусердствовать с этим
© Freepik/drobotdean

От частого использования ватных палочек серы в ушах будет только больше, предупредила врач. Всё потому, что они будут раздражать церуминозные железы, которые эту серу как раз и вырабатывают.

Чем же тогда чистить уши? Ничем. Достаточно просто аккуратно промыть водой ушную раковину и наружный слуховой проход. Так же, как мы делаем это при умывании.

И не надо пытаться вымыть всю серу из уха, отметила Чиркова в разговоре с порталом News.ru. Сера защищает кожу прохода и барабанную перепонку от пыли, болезнетворных микроорганизмов и травм. У здорового человека её вырабатывается ровно столько, сколько надо. А выходит она из уха сама при жевании. Там её можно и убрать, заключила врач.

В общем, с гигиеной ушей не стоит усердствовать. Но кое-какие зоны всё же не надо игнорировать. К примеру, за ушами. Почему — выяснили учёные.

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infoforme.ru, 2023 г. 18+

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