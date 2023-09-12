Любителей хрустеть шеей предупредили о повышенном риске инсульта

Инсульт у любителя хрустеть шеей может случиться после похода к мануальному терапевту, рассказал Ариас. Всё потому, что случайное движение может спровоцировать расслоение позвоночной артерии или повреждение сосудов.

Но это не единственное последствие такой привычки. Она провоцирует развитие гипермобильности суставов шейного отдела позвоночника. А это прямой путь к болям, растяжениям и компрессионным переломам.

Вообще любой хруст в суставах не всегда безобидный. Он может указывать, что суставы изнашиваются. Поддержать их можно с помощью еды. Что включить в рацион: