Любителей хрустеть шеей предупредили о повышенном риске инсульта
Распространённая привычка хрустеть шеей, оказывается, не такая уж и безобидная, какой выглядит на первый взгляд. Во всяком случае побочных эффектов у неё немало, и все они достаточно неприятные. Одно из возможных последствий такого способа снять напряжение в шейном отделе — инсульт, предупредил британский врач-терапевт Эвер Ариас. Он объяснил, как это связано.
Инсульт у любителя хрустеть шеей может случиться после похода к мануальному терапевту, рассказал Ариас. Всё потому, что случайное движение может спровоцировать расслоение позвоночной артерии или повреждение сосудов.
Но это не единственное последствие такой привычки. Она провоцирует развитие гипермобильности суставов шейного отдела позвоночника. А это прямой путь к болям, растяжениям и компрессионным переломам.
Вообще любой хруст в суставах не всегда безобидный. Он может указывать, что суставы изнашиваются. Поддержать их можно с помощью еды. Что включить в рацион:
- минимум 2 порции морской рыбы (по 200 г) в неделю;
- 2–3 зубчика чеснока в день;
- орехи: грецкие, фисташки, арахис, фундук и миндаль.