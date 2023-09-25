Любителей колбасы и картошки фри предупредили о повышенном риске рака

Блюда фастфуда, как правило, готовят на масле или во фритюре, что приводит к образованию канцерогенов, объяснила онколог. Так обжаренное мясо и картофель могут стать источником свободных радикалов в организме, способствующих развитию онкозаболеваний.

Весь фастфуд — это избыточные калории. А значит, для его любителей актуальна проблема лишнего веса, который тоже увеличивает риск развития рака.

Красное мясо — это возможный канцероген. Но совсем отказываться от свинины, говядины и баранины не надо. По словам врача, 3–4 порции такого продукта в неделю вполне допустимы.

А вот увлекаться переработанным мясом — сосисками, колбасой, ветчиной, беконом — не стоит. Такие продукты несут куда большие риски для развития рака органов ЖКТ, предупредила доктор.

Колбасу есть можно, но совсем чуть-чуть — не больше ломтика в день, советуют врачи. И лучше выбирать варёную, потому что из всех колбас она считается наименее вредной.

Не заболеть раком органов ЖКТ поможет осознанное потребление фастфуда и контроль за своим рационом, отметила Марьенко. Она назвала несколько основных правил: