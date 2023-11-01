Любителей пенного предупредили об опасности пивного алкоголизма

Пивной алкоголизм — официально признанная болезнь, которая подрывает здоровье, как и пристрастие к любому виду алкоголя. Симптомы пивного алкоголизма следующие: вы пьёте больше 0,5 л пива каждый день (это одна банка), вам нестерпимо хочется пива, а ещё у вас тремор конечностей, перечислил врач.

Некоторые до последнего не признают вред пива, утверждая, что в этом напитке есть витамины. Они там и правда присутствуют, но не в огромном количестве (например, в чае их куда больше). Да и вся польза нивелируется разрушительным вилянием этилового спирта, отметил Поликарпов в беседе с «Газетой.ru».

Что ждёт пивных алкоголиков:

изменяется работа сосудов,

страдают почки,

ослабевает нервная система,

появляется лишний вес,

могут начаться головные боли.

Кстати, пиво бьёт ещё и по репродуктивной функции. Из-за него снижается содержание гормона, который отвечает за сексуальное здоровье.