Любителям кислородных коктейлей объяснили, почему они не заменят хорошую прогулку

Вот какие полезные свойства обычно приписывают кислородным коктейлям:

обогащение организма кислородом;

улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы;

укрепление иммунитета;

повышение стрессоустойчивости.

На самом деле кислородный коктейль — это не лекарственное средство, и он не зарегистрирован как средство медицинского назначения, подчеркнула эндокринолог.

Применяют его только как дополнение к терапии или в профилактических целях. Хотя по факту никаких убедительных данных об эффективности кислородного коктейля в научной литературе не встречается, рассказала доктор.

Если вам очень хочется попробовать такой коктейль, его можно приготовить даже дома. Только помните, что никакой кислородный коктейль не заменит прогулку по лесу. Вот что по-настоящему насыщает организм кислородом и хорошо влияет на самочувствие, добавила эксперт.

Кстати, кислородный коктейль можно пить не всем. Всё дело в особенностях его приготовления, объяснила врач. В качестве пенообразователя в них зачастую используют сироп корня солодки, который как раз относится к лекарственным средствам. Назначить его может только врач при наличии медицинских показаний.

К тому же кислородные коктейли противопоказаны пациентам с желчнокаменной болезнью и диабетикам.