Названы 3 главные причины обниматься каждый день

Как объяснили эксперты Роспотребнадзора, для объятий есть три причины. Они:

повышают уровень гормонов счастья (окситоцина), радости (серотонина) и удовлетворения (дофамина), снижают уровень адреналина и стресса; укрепляют иммунную систему; повышают уверенность в себе и снижают ощущение одиночества.

Как рассказала терапевт высшей категории Татьяна Романенко, в день нужно обниматься не менее 4 раз в день, тогда будет просто поддерживаться работа организма. Если волнует собственное здоровье, то нужно 8 обнимашек в день. А если хочется максимального эффекта, то и все 12.