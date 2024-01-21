Опубликовано 21 января 2024, 19:20
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Названы 3 главные причины обниматься каждый день
Если очень хочется обнимашек, но никто вокруг не понимает это стремление к тактильному контакту, можно просто говорить, что доктор прописал. К тому же это не просто отговорки, врачи действительно знают о пользе объятий для здоровья. Она выражается в трёх основных причинах, почему стоит периодически предлагать окружающим объятия.
Как объяснили эксперты Роспотребнадзора, для объятий есть три причины. Они:
- повышают уровень гормонов счастья (окситоцина), радости (серотонина) и удовлетворения (дофамина), снижают уровень адреналина и стресса;
- укрепляют иммунную систему;
- повышают уверенность в себе и снижают ощущение одиночества.
Как рассказала терапевт высшей категории Татьяна Романенко, в день нужно обниматься не менее 4 раз в день, тогда будет просто поддерживаться работа организма. Если волнует собственное здоровье, то нужно 8 обнимашек в день. А если хочется максимального эффекта, то и все 12.