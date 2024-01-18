Здоровье
03:00, 18 января 2024
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Любителям пельменей рассказали, как не заработать деменцию и диабет. Срочно записываем

Пельмени сами по себе кажутся безобидными, но на самом деле очень вредный продукт, даже если готовишь их сам. Они спокойно могут вызвать диабет, деменцию, ожирение и проблемы с сердцем и сосудами. Чтобы этого не допустить или хотя бы снизить возможные риски, диетолог Кабанов рассказал, какие виды пельменей стоит выбирать.
Любителям пельменей рассказали, как не заработать деменцию и диабет. Срочно записываем
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По словам диетолога проекта «Здоровое питание» Алексея Кабанова, существует рейтинг пельменей, начиная от менее вредных и заканчивая самыми неполезными вариантами. Если не хочется проблем со здоровьем, то можно обратить внимание на пельмени:

  1. С растительным мясом (жиры менее насыщенные, есть растительный белок).
  2. С индейкой или кроликом (мясо более диетическое, подходит детям и людям с аллергией).
  3. С красной рыбой (есть полезные омега-кислоты).

И самый вредный вид пельменей — с фаршем из красного мяса, особенно смеси говядины, свинины и баранины. А как сделать пельмени с такой начинкой полезнее, рассказывала врач Волкова. Их нужно делать самим и немного поколдовать с рецептом, а как именно — читайте здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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