03:00, 18 января 2024
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Любителям пельменей рассказали, как не заработать деменцию и диабет. Срочно записываем
Пельмени сами по себе кажутся безобидными, но на самом деле очень вредный продукт, даже если готовишь их сам. Они спокойно могут вызвать диабет, деменцию, ожирение и проблемы с сердцем и сосудами. Чтобы этого не допустить или хотя бы снизить возможные риски, диетолог Кабанов рассказал, какие виды пельменей стоит выбирать.
По словам диетолога проекта «Здоровое питание» Алексея Кабанова, существует рейтинг пельменей, начиная от менее вредных и заканчивая самыми неполезными вариантами. Если не хочется проблем со здоровьем, то можно обратить внимание на пельмени:
- С растительным мясом (жиры менее насыщенные, есть растительный белок).
- С индейкой или кроликом (мясо более диетическое, подходит детям и людям с аллергией).
- С красной рыбой (есть полезные омега-кислоты).
И самый вредный вид пельменей — с фаршем из красного мяса, особенно смеси говядины, свинины и баранины. А как сделать пельмени с такой начинкой полезнее, рассказывала врач Волкова. Их нужно делать самим и немного поколдовать с рецептом, а как именно — читайте здесь.