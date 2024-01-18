Любителям пельменей рассказали, как не заработать деменцию и диабет. Срочно записываем

По словам диетолога проекта «Здоровое питание» Алексея Кабанова, существует рейтинг пельменей, начиная от менее вредных и заканчивая самыми неполезными вариантами. Если не хочется проблем со здоровьем, то можно обратить внимание на пельмени:

С растительным мясом (жиры менее насыщенные, есть растительный белок). С индейкой или кроликом (мясо более диетическое, подходит детям и людям с аллергией). С красной рыбой (есть полезные омега-кислоты).

И самый вредный вид пельменей — с фаршем из красного мяса, особенно смеси говядины, свинины и баранины. А как сделать пельмени с такой начинкой полезнее, рассказывала врач Волкова. Их нужно делать самим и немного поколдовать с рецептом, а как именно — читайте здесь.