Любителям жирного и сладкого предложили компромисс между вкусным и полезным

Больше всего повезло любителям сладкого. Именно среди таких вкусняшек можно найти не просто не вредные, а даже полезные.

Яркий пример — горький шоколад с содержанием какао от 70%. Какао-бобы богаты антиоксидантами и полифенолами, которые защищают организм от сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. В случае с шоколадом важно соблюдать умеренность — одна долька такой сладости точно не навредит ни фигуре, ни здоровью.

Есть и ещё полезные сладости — пастила и смоква, которые делают из пюре сезонных фруктов и ягод без добавления сахара. Кроме того, можно самим сделать конфеты из семян и фиников.

Тем, кто никак не представляет свою жизнь без жирной пищи, нутрициолог посоветовала добавлять в рацион жирные сорта рыбы:

палтус,

скумбрию,

сельдь.

Полезными будут любые виды икры, печень трески и масло гхи. А если хочется чего-то из растительной пищи — то это однозначно авокадо, оливковое масло и сыродавленые масла из семян и орехов.

Пожалуй, единственное, чему, по мнению нутрициолога, нет абсолютно никакой здоровой альтернативы — это фритюр в любых его вариантах. Он источник трансжиров, которые не усваиваются не выводятся из организма, пояснила Тиханычева изданию «Подмосковье сегодня».