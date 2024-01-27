Любовь или зависимость? Определяем, насколько здоровы ваши отношения

Психолог Михаил Лабковский рассказал, как с помощью простого теста проверить свои отношения и сделать выводы — любовь это или зависимость, от которой нужно избавляться. Для этого нужно ответить на несколько вопросов.

Чего больше в этих отношениях — позитивного или негативного? Есть ли спокойствие, удовлетворение и счастье? Сколько энергии уходит на отношения? Как часто приходится думать о человеке, анализировать каждый поступок и встречу — почему он это сказал, зачем она это сделала и так далее. Как часто приходится биться за внимание партнёра, как часто приходится его завоевывать? Работает ли это в обе стороны? Приходится ли оправдывать человека — он часто не пишет, потому что занят и так далее.

Отношения должны в основном приносить приятные эмоции, а не дополнительные проблемы с ментальным состоянием. Поэтому на вопросы нужно отвечать честно, и если станет понятно, что в отношениях больше зависимости, нужно это дело прекращать.

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