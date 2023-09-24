06:00, 24 сентября 2023
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Малиновое варенье лечит не только простуду. Диетолог раскрыла все полезные свойства продукта
Все привыкли хвалить малиновое варенье за то, что оно помогает вылечиться при простудных заболеваниях. За это спасибо его жаропонижающему и противомикробному действию. Но и кроме этого в составе немало благотворно влияющих на организм веществ — к примеру, на нервную систему. Подробнее рассказала врач-диетолог Людмила Микитюк.
У малинового варенья достаточно богатый состав, чтобы ценить его не только, когда мы болеем:
- натуральные пектины помогают выводить токсины, патогены и вредные вещества;
- витамин В2 помогает справится со стрессом и поддерживает нервную систему;
- никотиновая кислота нужна для дыхания и клеточного обмена;
- витамин А важен для зрения и здоровья кожи;
- железо — необходимо для кроветворения;
- магний необходим для работы нервной системы и мышц;
- йод — от него зависит здоровье эндокринной системы, а вследствие — и гормональной;
- ацетилсалициловая кислота — способна устранить симптомы гриппа и в целом укрепляет иммунитет;
- эфирные масла не только дают приятный запах, но и хорошо сказываются на нервной системе.
Однако есть малинового варенья столько, сколько захочется, врачи не рекомендуют. Плюс есть ряд состояний, при которых от него и вовсе стоит отказаться:
- диабет;
- инсулинорезистентность;
- лишний вес.