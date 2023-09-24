Малиновое варенье лечит не только простуду. Диетолог раскрыла все полезные свойства продукта

У малинового варенья достаточно богатый состав, чтобы ценить его не только, когда мы болеем:

натуральные пектины помогают выводить токсины, патогены и вредные вещества;

витамин В2 помогает справится со стрессом и поддерживает нервную систему;

никотиновая кислота нужна для дыхания и клеточного обмена;

витамин А важен для зрения и здоровья кожи;

железо — необходимо для кроветворения;

магний необходим для работы нервной системы и мышц;

йод — от него зависит здоровье эндокринной системы, а вследствие — и гормональной;

ацетилсалициловая кислота — способна устранить симптомы гриппа и в целом укрепляет иммунитет;

эфирные масла не только дают приятный запах, но и хорошо сказываются на нервной системе.

Однако есть малинового варенья столько, сколько захочется, врачи не рекомендуют. Плюс есть ряд состояний, при которых от него и вовсе стоит отказаться: