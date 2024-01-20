Опубликовано 20 января 2024, 19:20
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Мать Бузовой раскрыла все её секреты — рассказала и про Даву, и про «голую» вечеринку
Ирина Бузова, мать звезды «Дома-2» Ольги Бузовой, дала интервью, в котором затронула личную жизнь своей дочери. По её словам, телеведущая точно не встречается с Давой (Давидом Манукяном) и вообще сейчас у Ольги партнёра нет, иначе родительница была бы в курсе. Несмотря на то, что Бузовой-младшей уже 38 лет, Ирина за внуками не гонится — главное, чтобы дочь была счастлива.
Ирина Бузова заявила, что всему своё время — кто-то может двадцать раз жениться, а кто-то один. «Мне кажется, что это всё сверху как-то предопределено. Это у всех по-разному», — отметила она в беседе с «Комсомолкой».
По словам Бузовой-старшей, с Давой её дочь не сходилась, но не исключено, что они общаются, так как «Оля быстро всё забывает и всем всё прощает».
Ирина также рассказала, что была и остаётся строгой матерью и, возможно, именно поэтому её дочь не пошла на «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, хотя это её личное дело.
«Возможно, моё воспитание вложило какие-то свои принципы в Олю», — заявила она.
Ранее Ольга Бузова сама рассказала, стоит ли ждать её воссоединения с Давой.