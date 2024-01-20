Мать Бузовой раскрыла все её секреты — рассказала и про Даву, и про «голую» вечеринку

Ирина Бузова заявила, что всему своё время — кто-то может двадцать раз жениться, а кто-то один. «Мне кажется, что это всё сверху как-то предопределено. Это у всех по-разному», — отметила она в беседе с «Комсомолкой».

По словам Бузовой-старшей, с Давой её дочь не сходилась, но не исключено, что они общаются, так как «Оля быстро всё забывает и всем всё прощает».

Ирина также рассказала, что была и остаётся строгой матерью и, возможно, именно поэтому её дочь не пошла на «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, хотя это её личное дело.

«Возможно, моё воспитание вложило какие-то свои принципы в Олю», — заявила она.

Ранее Ольга Бузова сама рассказала, стоит ли ждать её воссоединения с Давой.