Маска не спасёт. Грязный воздух может приблизить инсульт и стать причиной смерти
В задымлённом городе жить не очень-то приятно, а в некоторых районах из-за выхлопа и выбросов заводов находиться вообще невозможно — вонь страшная. Но оказывается, что грязный воздух не просто неприятен, но ещё и опасен для здоровья и даже жизни. Об этом рассказала группа учёных во главе с Ахмадом Тубаси из Иорданского университета в Аммане.
Как объяснил Тубаси, о вреде загрязнённого воздуха для сердца и мозга знали и раньше, но конкретики не было. Группа учёных в этот раз же исследовала 18 млн случаев инсультов из разных стран, но сократила период воздействия грязного воздуха, то есть исследователей интересовало, что происходило с людьми в течение 5 дней после того, как они подышали всякими выхлопами.
Оказалось, что в течение 5 дней после воздействия смога у людей возрастал риск возникновения инсульта. Причём рассматривались разные виды загрязнений, и в зависимости от того, какой элемент преобладал в воздухе, менялся и шанс инсульта.
- Если в воздухе была высокая концентрация диоксида азота, то вероятность получить инсульт вырастала на 28%;
- угарного газа — на 26%;
- диоксида серы — на 15%;
- а озона — на 5%.
При этом увеличивалась и смертность от инсульта. На первом месте по опасности оказался диоксид серы, а на втором — диоксид азота.
При этом грязный воздух не всегда доводит до таких страшных показателей. Если инсульт обошёл стороной, то это не значит, что смог вообще никак не повлиял на человечка. О чём речь — гарвардские учёные выяснили, что регулярное вдыхание грязного воздуха вызывает депрессию. Заводы — для грустных.