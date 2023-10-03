Маска не спасёт. Грязный воздух может приблизить инсульт и стать причиной смерти

Как объяснил Тубаси, о вреде загрязнённого воздуха для сердца и мозга знали и раньше, но конкретики не было. Группа учёных в этот раз же исследовала 18 млн случаев инсультов из разных стран, но сократила период воздействия грязного воздуха, то есть исследователей интересовало, что происходило с людьми в течение 5 дней после того, как они подышали всякими выхлопами.

Оказалось, что в течение 5 дней после воздействия смога у людей возрастал риск возникновения инсульта. Причём рассматривались разные виды загрязнений, и в зависимости от того, какой элемент преобладал в воздухе, менялся и шанс инсульта.

Если в воздухе была высокая концентрация диоксида азота, то вероятность получить инсульт вырастала на 28%;

угарного газа — на 26%;

диоксида серы — на 15%;

а озона — на 5%.

При этом увеличивалась и смертность от инсульта. На первом месте по опасности оказался диоксид серы, а на втором — диоксид азота.

При этом грязный воздух не всегда доводит до таких страшных показателей. Если инсульт обошёл стороной, то это не значит, что смог вообще никак не повлиял на человечка. О чём речь — гарвардские учёные выяснили, что регулярное вдыхание грязного воздуха вызывает депрессию. Заводы — для грустных.