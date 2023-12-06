Маски, кальсоны и лыжный костюм. Врач рассказал, как не обморозить самое дорогое в холодном декабре

Предупредить обморожение при экстремально низких температурах поможет одежда, созданная специально для любителей экстремального зимнего отдыха. Например, горнолыжные костюмы и специальное термобельё, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

Защитить самое дорогое также помогут тёплые кальсоны, шапки, перчатки и маски на лицо. Последние не только защитят от вирусов, но и уберегут лёгкие от морозного воздуха, а щёки от ветра. Правда, лучше, если это будет не одноразовая маска, а тряпичная, рассчитанная на зиму, например, неопреновая.

«Можно использовать и шарф, который поднят выше носа, но здесь есть другая опасность: человек дышит в шарф, идёт обратное всасывание инфекции дыхательными путями, и можно заболеть, — сказал Зайцев.

Лор посоветовал в любом случае не находиться на улице подолгу, перемещаться общественным транспортом или на машине и внимательно рассчитывать свой маршрут в холодные зимние дни.

С 4 по 10 декабря в Центральном регионе ожидается резкое падение температуры ниже климатической норме. Местами, в том числе в Московской области, ожидается до -20 градусов мороза.